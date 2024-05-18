Bakan Uraloğlu açıkladı! Türkiye 5G’ye ne zaman geçecek? Tarih verdi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, dünyada birçok ülkenin 5G GSM’e geçtiğini belirterek, “5G’ye geçtiğinizde mümkün olduğunca daha az ürün ithal ederek ve daha doğru fiyatla ithal ederek, aynı zamanda süreci kaçırmadan bir geçiş sağlayalım. Takvimimizi bu sene açıklarız. 2025’te ihale süreci başlar, 2026’da da 5G’yi genel maksatlı olarak kullanmaya başlarız. Yoksa şu anda İstanbul Havalimanı’nda telefonunuz uygunsa 5G’yi deneyimleyebilirsiniz. 25 üretim tesisine de bu lisansı verdik." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, katıldığı bir TV programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
TÜRKSAT 6A UYDUSU NE AŞAMADA?
"Bizim şu anda 5 haberleşme uydumuz var. Ayrıca gözlem uyduları var. Öncelikle uyduya ihtiyacımız var. Uzaydaki uyduların ömrü 15 yıldır, hem onların yenilenmesi hem de yeni kapsama alanlarının elde edilmesine yönelik uydu ihtiyacımız vardı. Şimdiye kadar olanları dünyadaki uydu üreticilerine ürettirdik ve uzaya gönderdik. Uyduyu askeri ve sivil haberleşme için kullanıyoruz. Kendimizi daha güvende hissetmemiz lazım. Onun için milli ve yerli olması bizim için kıymetliydi. 2005 yılında başladı süreç ama 2014 yılında imzalar atıldı.
UZAYA GÖNDERİLECEĞİ TARİH BELLİ OLDU
Türksat'ın mühendislerini eğitimlere göndermiştik, eleman yetiştirmiştik. Onlarla beraber yerli ve milli uydumuzu ürettik, bitti. Artık paketlenme aşamasında. Bu ayın sonunda ABD'ye yolculuğa çıkacak. 8-14 Temmuz gibi de inşallah uzaya göndereceğiz.
Beyni, yazılımı yerli. En kıymetlisi de bu. Yerlilik oranı kabaca yüzde 85 diyebiliriz. Bu bile çok önemli. Yazılımını ve ana iskeletini üretiyorsunuz yeterli olmuştur.
TÜRKİYE'YE NELER KAZANDIRACAK?
Yıllık 35 milyon taşıma kapasitesi olacak. Ticari getirisinin yanında stratejik olarak da çok kıymetli olacak. Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı'ndan 35 günde gelen yükler bu koridordan 25 günde gelecek. Aynı zamanda ticareti de canlandıracak bu ticareti.
İran ile bu projeye ilişkin temasımız yok. Onlardan da bir talep gelmedi, böyle bir ihtiyaç yok. Bizi ilgilendiren tarafı kuzeyde bölgesel yönetim var, onların belli yetkileri var. Merkezi hükümetle beraber belli bir noktada olduklarını gördük. Herkes bu koridorun Irak'tan geçmesi konusunda çok heyecanlı. Kendi iradelerini kullanma noktalarında aşama kaydetmiş Iraklılar. Bu projenin güvenliği konusu Milli Savunma Bakanımızın konusudur. Ama orada bir güven sorunu sıkıntısı olmaz.
"KALKINMA YOLU ÇİN'İN İŞİNE GELİR"
Son zamanlarda Çin'in orta koridor üzerindeki ilgisinin olması bizim ummadığımız kadar Avrupa'nın ve Dünya Bankası'nın Türkiye'deki projelere ilgisini artırdığını söyleyebilirim. Bu projeye nasıl bakarlar, doğrudan bir temasımız olmadı onlarla da. Çin malını doğrudan ulaştırmak ister. Çin'in işine gelecektir, daha güvenli, daha kısa zamanda ve daha ekonomik bir yol.
ZENGEZUR KORİDORU NE AŞAMADA?
Halihazırda çalışan hattımız Bakü-Tiflis-Kars hattı. Yaklaşık bir senedir kapalı. Gürcistan tarafında zorunlu bir onarım gerekiyordu. Bunu da Azerbaycan yapıyor ve inşallah bu ayın sonunda açılacak.
Her koridorun belli kapasitesi var. Zengezur Koridoru dediğimiz Bakü'den çıkıp Ermenistan ya da İran sınırlarından, devamında Nahçıvan'dan geçip Dilucu, Iğdır ve Kars'a gidip oradan da Sivas hattına bağlanan bir proje. Ermenistan sınırına kadar yapım çalışmaları devam ediyor kara ve demir yolunda. Ermenistan tarafının olması noktasında başbakan dahil açıklamalarını biliyoruz ama doğrudan temasımız yok. Azerbaycan daha yakından görüşmeleri yürütüyor onlarla. İran'la da görüştüklerini biliyorum. Belli bir noktaya geldi. Yakında karar verilir, Ermenistan ya da İran üzerinden koridorun tamamlanacağı. Bizi de doğrudan Türk dünyasına bağlayacak bir proje.
"2028-2029 YILINDA TAMAMLANIR"
Nahçıvan tarafında mevcut bir hat var. İlk etapta bu iyileştirilecek, sonra da yeniden yapılacak. İhaleler yapıldı ama bugün başlasak yaklaşık 5 yıl sürecek. Bu hattın işlediğini muhtemelen 2028-2029 yılında görmüş oluruz.
Sunulmayan bir hizmetin bedeli olmaz. İstanbul ve İzmir arası şu an yaklaşık 3,5 saat sürüyor. Osmangazi Köprüsü'nden günlük 60 bin araç geçiyor. Geçiş ücreti 35 dolardı biz 15 dolara indirdik. Bursa'da İkinci Otoyol Projesi'ne başladık. İstanbul Havalimanı'nda 3 pisti aynı anda devreye sokacağız. Hedefimiz 78 milyon yolcu sayısından 200 milyona çıkmak.
TÜRKİYE 5G'YE NE ZAMAN GEÇECEK?
3 tane GSM operatörümüz var. Bizim GSM haberleşmesi noktasında bizim düzenleyici ya da fiyatları disipline edici bir görevimiz yok. Ancak tavan fiyat koyabiliyoruz. Ama Telekom'un tarifeleri doğrudan BTK'nın yetkisinde. Onu mutlaka sınırlıyoruz. Depremde bazı kesintiler, sıkıntılar oldu. Pandemi ile gelişen evden çalışma alışkanlığı, sabit internete talebi artırdı. Bunu yönetmeye çalışıyoruz.
Dünyanın birçok ülkesi 5G'ye geçti. Bizimki 4,5'tu 5'e yaklaştı ama 5'e geçenler de 5,5G'ye yaklaştı baktığımızda. 5G'ye geçtiğinizde mümkün olduğunca daha az ürün ithal ederek ve daha doğru fiyatla ithal ederek, aynı zamanda süreci kaçırmadan bir geçiş sağlayalım. Takvimimizi bu sene açıklarız. 2025'te ihale süreci başlar, 2026'da da 5G'yi genel maksatlı olarak kullanmaya başlarız. Yoksa şu anda İstanbul Havalimanı'nda telefonunuz uygunsa 5G'yi deneyimleyebilirsiniz. 25 üretim tesisine de bu lisansı verdik."
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