Bakan Uraloğlu açıkladı! Türkiye 5G’ye ne zaman geçecek? Tarih verdi

TÜRKİYE'YE NELER KAZANDIRACAK?

Yıllık 35 milyon taşıma kapasitesi olacak. Ticari getirisinin yanında stratejik olarak da çok kıymetli olacak. Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı'ndan 35 günde gelen yükler bu koridordan 25 günde gelecek. Aynı zamanda ticareti de canlandıracak bu ticareti.

İran ile bu projeye ilişkin temasımız yok. Onlardan da bir talep gelmedi, böyle bir ihtiyaç yok. Bizi ilgilendiren tarafı kuzeyde bölgesel yönetim var, onların belli yetkileri var. Merkezi hükümetle beraber belli bir noktada olduklarını gördük. Herkes bu koridorun Irak'tan geçmesi konusunda çok heyecanlı. Kendi iradelerini kullanma noktalarında aşama kaydetmiş Iraklılar. Bu projenin güvenliği konusu Milli Savunma Bakanımızın konusudur. Ama orada bir güven sorunu sıkıntısı olmaz.