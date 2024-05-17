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Mert Turak yıllar önce bakın kiminle evliymiş! Üç yıl sürdü! Özgü Namal'ın partneri meğer...

Beni Böyle Sev, Babalar ve Evlatlar, Mucize Aşk gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Mert Turak, şimdilerde Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Özcan Deniz gibi isimlerle kamera karşısına geçiyor. Sevenleri tarafından yakın takibe alınan Turak'ın özel hayatı merak konusu oldu. Özellikle eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar, şaştı kaldı. İşte Mert Turak'ın kimsenin tanımadığı eski eşi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2024 09:53 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 09:53
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Mert Turak yıllar önce bakın kiminle evliymiş! Üç yıl sürdü! Özgü Namal’ın partneri meğer...

Başarılı oyuncu Mert Turak, hayranları tarafından yakın takibe alındı.

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Mert Turak yıllar önce bakın kiminle evliymiş! Üç yıl sürdü! Özgü Namal’ın partneri meğer...

Ünlü oyuncu, Mahsun Kırmızıgül imzalı Mucize Aşk filminde engelli bir genci canlandıran Aziz karakteriyle, gönülleri fethetmişti. Şimdilerde yeni dizisiyle adından söz ettiren oyuncu, özel hayatıyla gündem oldu.

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Mert Turak yıllar önce bakın kiminle evliymiş! Üç yıl sürdü! Özgü Namal’ın partneri meğer...

MERT TURAK KİMDİR?

29 Mart 1980 İzmir doğumlu olan Mert Turak'ın babası Malatyalı annesi Makedonya asıllıdır. Lisedeyken İzmir Kültür-Sen Amatör Tiyatro Topluluğu kursundaki etkinliklerde bulunduğu sürece birçok tiyatro oyununda rol aldı.

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Mert Turak yıllar önce bakın kiminle evliymiş! Üç yıl sürdü! Özgü Namal’ın partneri meğer...

Liseyi bitirdikten sonra Isparta S.D.Ü'de Tiyatro bölümüne girdi. Daha sonra 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Oyunları Bölümünü kazanıp oraya geçiş yapan Mert Turak 2003 yılında İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında kadrosuz oyuncu olarak çalışmaya başladı.

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Mert Turak yıllar önce bakın kiminle evliymiş! Üç yıl sürdü! Özgü Namal’ın partneri meğer...

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündem olan Turak'ın evli olup olmadığı merak edildi. Evliliği 3 yıl süren oyuncunun eski eşinin kim olduğunu duyanlar şoke oldu.