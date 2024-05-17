Mert Turak yıllar önce bakın kiminle evliymiş! Üç yıl sürdü! Özgü Namal'ın partneri meğer...

Beni Böyle Sev, Babalar ve Evlatlar, Mucize Aşk gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Mert Turak, şimdilerde Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Özcan Deniz gibi isimlerle kamera karşısına geçiyor. Sevenleri tarafından yakın takibe alınan Turak'ın özel hayatı merak konusu oldu. Özellikle eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar, şaştı kaldı. İşte Mert Turak'ın kimsenin tanımadığı eski eşi...