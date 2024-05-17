18 Mayıs 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Husumetlisini çalıştığı atölyede bıçakla ağır yaraladı!

ahaber.com.tr
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.05.2024 23:52
Denizli’de kız meselesi yüzünden tartıştığı kişinin çalıştığı tekstil atölyesine giden şahıs, husumetlisini bıçakla ağır yaralayarak olay yerinden kaçtı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
9 yıl hapis cezası bulunan firari bazadan çıktı!
9 yıl hapis cezası bulunan firari bazadan çıktı!
Husumetlisini çalıştığı atölyede bıçakla ağır yaraladı!
Husumetlisini çalıştığı atölyede bıçakla ağır yaraladı!
Marmaray’da bir kişi raylara atlayarak intihar etti!
Marmaray’da bir kişi raylara atlayarak intihar etti!
Kontrol ettiği güneş enerjisi panelinde haşlandı!
Kontrol ettiği güneş enerjisi panelinde haşlandı!
Hastane odasında hemşire ölü bulundu!
Hastane odasında hemşire ölü bulundu!
Uçurum kenarında yaralı bulundu!
Uçurum kenarında yaralı bulundu!
16 yıldır kayıp olarak aranıyordu!
16 yıldır kayıp olarak aranıyordu!
Beton mikseriyle tramvay çarpıştı!
Beton mikseriyle tramvay çarpıştı!
Önce bıçaklar konuştu sonra mermiler havada uçuştu
Önce bıçaklar konuştu sonra mermiler havada uçuştu
Elektrik panosundaki yangını görünce panikleyerek düştü!
Elektrik panosundaki yangını görünce panikleyerek düştü!
Bakan Özhaseki’den depremzede Karakuş’a ziyaret
Bakan Özhaseki'den depremzede Karakuş'a ziyaret
Şehirler yaklaştı! 7 saatlik konfor
Şehirler yaklaştı! 7 saatlik konfor
Daha Fazla Video Göster