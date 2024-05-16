16 Mayıs 2024, Perşembe
Asgari ücretin 1 2 3 değil tam 4 katını kazanıyorlar! Yeşil elmas Türkiye’de gelir kapısı oldu
Halk arasında "Yeşil Elmas" olarak da bilinen enginar, Türkiye'nin tarım ekonomisinde önemli bir yer edinmiş durumda. Aydın gibi enginar üretiminin yoğun olduğu bölgelerde, özellikle enginar soyarak geçimini sağlayan kişilerin özverili çalışmaları dikkat çekiyor. Bu çalışma sadece tarım ekonomisine değil, aynı zamanda bu özel ekiplerin sabır ve becerisiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.
Giriş Tarihi: 16.05.2024 14:26 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 14:26
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