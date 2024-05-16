Asgari ücretin 1 2 3 değil tam 4 katını kazanıyorlar! Yeşil elmas Türkiye’de gelir kapısı oldu

"Enginar Soymak İçin 600 Kilometrelik Yolculuk"

Türkiye'nin enginar üretiminin kalbi olarak bilinen Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Gölhisar Mahallesi, özel bir ekip tarafından büyük bir özveriyle işleniyor. Gölhisar Mahallesi'ne tam 600 kilometrelik bir yolculuktan sonra ulaşan ekip, her gün adeta bir makine gibi çalışarak enginarları soyuyor. Bu çalışmanın karşılığında ise asgari ücretin dört katı kadar bir aylık gelir elde ediyorlar.