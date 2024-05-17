8 yıllık eşi Kurtlar Vadisi'nin yıldızı! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla'sı Ebru Özkan bakın kiminle evliymiş...

Ünlü oyuncunun eşi Kurtlar Vadisi'nin yıldızı çıktı! ATV'nin sevilen dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin başrol oyuncusu Ebru Özkan'ın evli olup olmadığı merak edildi. Oktay Kaynarca ve Ali Seçkiner Alıcı gibi usta oyuncuların yer aldığı dizide Leyla karakterine hayat veren Özkan'ın eşi, hayranları tarafından merak edildi. Özkan, bakın hangi ünlüyle evliymiş...