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Haberler Galeri 8 yıllık eşi Kurtlar Vadisi'nin yıldızı! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla'sı Ebru Özkan bakın kiminle evliymiş...

8 yıllık eşi Kurtlar Vadisi'nin yıldızı! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla'sı Ebru Özkan bakın kiminle evliymiş...

Ünlü oyuncunun eşi Kurtlar Vadisi'nin yıldızı çıktı! ATV'nin sevilen dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin başrol oyuncusu Ebru Özkan'ın evli olup olmadığı merak edildi. Oktay Kaynarca ve Ali Seçkiner Alıcı gibi usta oyuncuların yer aldığı dizide Leyla karakterine hayat veren Özkan'ın eşi, hayranları tarafından merak edildi. Özkan, bakın hangi ünlüyle evliymiş...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2024 09:25 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 09:25
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8 yıllık eşi Kurtlar Vadisi’nin yıldızı! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Leyla’sı Ebru Özkan bakın kiminle evliymiş...

"Ben Bu Cihana Sığamazam" dizisinde Leyla karakterine hayat veren oyuncu Ebru Özkan'ın hayatı merak konusu oluyor.

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8 yıllık eşi Kurtlar Vadisi’nin yıldızı! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Leyla’sı Ebru Özkan bakın kiminle evliymiş...

Güzelliğiyle de dikkat çeken oyuncu, sosyal medyada da aktif bir şekilde paylaşımlar yapıyor. Instagram hesabında 345 bin takipçisi bulunan Özkan, paylaştığı fotoğraf ve videolarla ilgi odağı oluyor.

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8 yıllık eşi Kurtlar Vadisi’nin yıldızı! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Leyla’sı Ebru Özkan bakın kiminle evliymiş...

Oktar Kaynarca ile rol arkadaşı alan Özkan'ın eşini merak edip araştıranlar, kim olduğunu görence şaşkınlıklarını gizleyemiyor. 2016 yılında dünya evine girdiği eşiyle mutlu bir evlilik sürdüren Ebru Özkan, kendisi gibi oyuncu olan eşiyle birlikte pozlarını sıkça paylaşıyor.

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8 yıllık eşi Kurtlar Vadisi’nin yıldızı! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Leyla’sı Ebru Özkan bakın kiminle evliymiş...

Güzel oyuncunun eşi, bir zamanlar "Elveda Rumeli" dizisiyle Türk izleyicisinin gönlünde taht kurduktan sonra "Sakarya Fırat" ve "Kurtlar Vadisi Pusu", "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" gibi ses getiren yapımlarda da rol almış.

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8 yıllık eşi Kurtlar Vadisi’nin yıldızı! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Leyla’sı Ebru Özkan bakın kiminle evliymiş...

İşte Başta Ebru Özkan olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...