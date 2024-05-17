Beylikdüzü’nde genç hemşirenin şüpheli ölümü! Cansız bedeni hastane odasında bulundu | Hemşirenin doktor arkadaşı...





Durum üzerine olay yerine polis ekipleri ve savcı geldi. Yapılan incelemelerin ardından Bilgin'in koluna anestezi öncesi yapılan bir ilacın enjekte edildiği ortaya çıktı. Olay yerinde yapılan sorgulamalarda doktor Fatih A.'nın ifadesine başvuruldu. Fatih A. arkadaşı olan Bilgin'in ilacı uyumak için kendi koluna gece enjekte ettiğini söyledi.