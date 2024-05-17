Bursluluk sınav sonuç ekranı | MEB İOKBS (PYBS) 2024 sonuçları açıklandı! 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara…

Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 21 Nisan'da gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) 5, 6, 7, 8. sınıflar ile hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri katıldı. Binlerce öğrencinin heyecanla beklediği sonuçlar ise MEB tarafından açıklandı. İşte 2024 İOKBS sonuç ekranı