Bursluluk sınav sonuç ekranı | MEB İOKBS (PYBS) 2024 sonuçları açıklandı! 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara…
İOKBS sınav sonuçları açıklandı. 21 Nisan'da Türkiye genelinde gerçekleştirilen sınava 1 milyondan fazla öğrenci katıldı ve sonuçların açıklanacağı tarih nihayet açıklandı. Bursluluk sınav sonuçları yalnızca internet üzerinden erişime açılacak ve adaylara basılı veya e-posta yoluyla bilgi verilmeyecek. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sınav sonuçlarına ulaşabilecekler. Peki 2024 bursluluk sonuçları açıklandı mı?
Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 21 Nisan'da gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) 5, 6, 7, 8. sınıflar ile hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri katıldı. Binlerce öğrencinin heyecanla beklediği sonuçlar ise MEB tarafından açıklandı. İşte 2024 İOKBS sonuç ekranı
BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim yılı için düzenlenen bursluluk sınavının (İOKBS) sonuçlarını açıkladı. Adaylar sıınav sonuçlarını www.meb.gov.tr/sinavlar/sorgu/Dpy/Ss/2024_DPY_Sonuc_hErlr06dk/index.asp internet adresi üzerinden T.C. Kimlik No ile kolayca sorgulayabilecek.
İOKBS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
İOKBS sonuçları, MEB'in resmi internet sitesi olan http://www.meb.gov.tr adresinden öğrenilebilecek. Okul müdürlükleri, öğrenci velisinin talep etmesi durumunda, "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alarak mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığında verecek.
BURSLULUK ÖDEMELERİ EKİM AYINDA BAŞLIYOR
Bursluluk sınavını kazanan öğrencilerin burs ödemeleri, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümlerine göre, okul kayıtlarını yaptırdıkları tarihten itibaren Ekim ayı başında başlıyor. 2024 yılı için belirlenen İOKBS burs ücreti, Ocak-Haziran dönemi için 1.514,13 TL olarak ödeniyor.
SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL YAPILACAK?
İOKBS'ye katılan öğrencilerin puanları, belirli işlem basamaklarına göre hesaplanacak:
📍Öğrencilerin cevap kâğıtları, optik okuyucu ile okunur.
📍Her test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
📍Yanlış cevapların üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak ham puan hesaplanır.
📍Test ortalamaları ve standart sapmalar hesaplanır.
📍Standart puanlar, test ortalamaları ve standart sapmalar kullanılarak dönüştürülür.
📍Testlerin ağırlıklı standart puanları hesaplanarak toplam puan bulunur.
📍Hatalı sorular Merkez Sınav Kurulu kararıyla doğru seçenekler dikkate alınarak değerlendirilir veya iptal edilen sorular dışarıda bırakılarak yeniden puanlama yapılır.
📍Cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmaz.
📍Bu süreçlerin ardından, sınav sonuçlarına göre burs almaya hak kazanan öğrenciler belirlenecek.
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