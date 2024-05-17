Arda Güler'in son hali görenleri şaşkına çevirdi! "Boğu modu"
Fenerbahçe'den rekor bir bonservisle Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler geçirdiği sakatlığın ardından sonradan oyuna dahil olarak takıma katkı vermeye başladı. La Liga'da son 4 maçında 3 gol atarak takımının yıldızı olmayı başaran Arda Güler, bugün sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflardaki fiziksel değişimi görenleri şaşkına çevirdi. İşte o fotoğraflar...
Gençlerbirliği altyapısından Fenerbahçe'ye transfer olan ve kısa sürede kendini göstermeyi başaran Arda Güler, Türk futbolunun geleceği olarak görülüyor.
PERFORMANSIYLA MEST ETTİ
LaLiga'nın son haftalarında Carlo Ancelotti tarafından kadroda tercih edilmeye başlayan Arda, gösterdiği performans ile taraftarları mest etmeyi başardı.
ŞAMPİYONLUK TURU!
Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, Madrid kentinde şampiyonluk turu attı.
ANCELOTTI'Yİ KENDİNE HAYRAN BIRAKTI
Ancelotti, Alaves maçının ardından "Olmayacak anlarda bile goller atıyor." dediği Arda Güler, ligde 71 dakikada bir gol atma başarısı gösterdi.
SON 4 MAÇINDA 3 GOL ATTI
Genç yıldız, son 4 maçında 3 gol kaydetti.
VÜCUDUNDAKİ DEĞİŞİM ŞAŞIRTTI
Fiziksel gelişimini iyi bir şekilde sürdüren ve çalışmasını aksatmayan hücum oyuncusunun son hali gündem yarattı.
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