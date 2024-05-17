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Arda Güler'in son hali görenleri şaşkına çevirdi! "Boğu modu"

Giriş Tarihi: 17.05.2024
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Arda Güler’in son hali görenleri şaşkına çevirdi! Boğu modu

Fenerbahçe'den rekor bir bonservisle Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler geçirdiği sakatlığın ardından sonradan oyuna dahil olarak takıma katkı vermeye başladı. La Liga'da son 4 maçında 3 gol atarak takımının yıldızı olmayı başaran Arda Güler, bugün sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflardaki fiziksel değişimi görenleri şaşkına çevirdi. İşte o fotoğraflar...

Gençlerbirliği altyapısından Fenerbahçe'ye transfer olan ve kısa sürede kendini göstermeyi başaran Arda Güler, Türk futbolunun geleceği olarak görülüyor.

PERFORMANSIYLA MEST ETTİ

LaLiga'nın son haftalarında Carlo Ancelotti tarafından kadroda tercih edilmeye başlayan Arda, gösterdiği performans ile taraftarları mest etmeyi başardı.

ŞAMPİYONLUK TURU!

Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, Madrid kentinde şampiyonluk turu attı.

ANCELOTTI'Yİ KENDİNE HAYRAN BIRAKTI

Ancelotti, Alaves maçının ardından "Olmayacak anlarda bile goller atıyor." dediği Arda Güler, ligde 71 dakikada bir gol atma başarısı gösterdi.

SON 4 MAÇINDA 3 GOL ATTI

Genç yıldız, son 4 maçında 3 gol kaydetti.

VÜCUDUNDAKİ DEĞİŞİM ŞAŞIRTTI

Fiziksel gelişimini iyi bir şekilde sürdüren ve çalışmasını aksatmayan hücum oyuncusunun son hali gündem yarattı.

Arda Güler, fitness yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Milli oyuncunun vücudundaki değişim dikkatlerden kaçmadı.

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