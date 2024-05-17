17 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

UEFA'dan Adana Demirspor'a Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası!

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 17.05.2024 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
ABONE OL
UEFA’dan Adana Demirspor’a Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası!

Son dakika... UEFA, Adana Demirspor'a vadesi geçmiş borçları nedeniyle Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası verdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör