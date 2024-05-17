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Meteoroloji'den hafta sonu tahminleri: Sıcaklıklar artacak | İşte 5 günlük hava durumu raporu

Giriş Tarihi: 17.05.2024
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Meteoroloji’den hafta sonu tahminleri: Sıcaklıklar artacak | İşte 5 günlük hava durumu raporu

Meteoroloji'nin tahminlerine göre bu hafta sonu ülkenin büyük bir kısmında parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer yağış geçişlerinin görülebileceği tahmin ediliyor. İşte MGM'nin yurt genelindeki 5 günlük hava durumu raporu...

Meteoroloji haftalık hava tahmin raporunu yayınladı.

SICAKLIKLAR ARTACAK!

Buna göre; Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak artacağı ve iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

BUGÜN VE YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Toroslar mevkisi, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güney Doğu Anadolu'nun batısı ile Konya, Kahramanmaraş ve Malatya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurdun iç ve batı kesimlerinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KAR ERİMESİ UYARISI: Van ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde bulunan kar örtüsünün üzerine gerçekleşen yağışlar ile beklenen yeni yağışlar sebebiyle önümüzdeki günlerde bölgede kar erimesine bağlı meydana gelebilecek olumsuzluklar ve heyelan tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.

EDİRNE 12°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 14°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 9°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 13°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı beklenmektedir.

A.KARAHİSAR 12°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 17°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 17°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 14°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Toroslar mevkisi ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adana'nın kuzey ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı beklenmektedir.

ADANA 17°C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 19°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR 14°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 15°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ve Konya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı beklenmektedir.

ANKARA 12°C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzeyi ve doğusu yerel sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 12°C, 26°C

Parçalı bulutlu

KONYA 12°C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı

YOZGAT 9°C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Bolu ve Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinin öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 9°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı

DÜZCE 11°C, 26°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 14°C, 18°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 12°C, 19°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinde bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 9°C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 10°C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

TOKAT 9°C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 12°C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ve Malatya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 0°C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS -1°C, 14°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 10°C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 7°C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 11°C, 27°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 14°C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 12°C, 25°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 19°C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu 4 ila 6, ilk saatlerde 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta Karadeniz 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatı, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğu, batısı kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, bugün ilk saatlerde 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

CUMARTESİ

PAZAR

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

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