Meteoroloji'den hafta sonu tahminleri: Sıcaklıklar artacak | İşte 5 günlük hava durumu raporu
Meteoroloji'nin tahminlerine göre bu hafta sonu ülkenin büyük bir kısmında parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer yağış geçişlerinin görülebileceği tahmin ediliyor. İşte MGM'nin yurt genelindeki 5 günlük hava durumu raporu...
Meteoroloji haftalık hava tahmin raporunu yayınladı.
SICAKLIKLAR ARTACAK!
Buna göre; Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak artacağı ve iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
BUGÜN VE YARIN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Toroslar mevkisi, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güney Doğu Anadolu'nun batısı ile Konya, Kahramanmaraş ve Malatya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurdun iç ve batı kesimlerinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KAR ERİMESİ UYARISI: Van ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde bulunan kar örtüsünün üzerine gerçekleşen yağışlar ile beklenen yeni yağışlar sebebiyle önümüzdeki günlerde bölgede kar erimesine bağlı meydana gelebilecek olumsuzluklar ve heyelan tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.
EDİRNE 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 14°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 13°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı beklenmektedir.
A.KARAHİSAR 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 17°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 14°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Toroslar mevkisi ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adana'nın kuzey ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı beklenmektedir.
ADANA 17°C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 19°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 15°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ve Konya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı beklenmektedir.
ANKARA 12°C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzeyi ve doğusu yerel sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 12°C, 26°C
Parçalı bulutlu
KONYA 12°C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı
YOZGAT 9°C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Bolu ve Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinin öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 9°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı
DÜZCE 11°C, 26°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 14°C, 18°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 12°C, 19°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinde bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 9°C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 10°C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
TOKAT 9°C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 12°C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ve Malatya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 0°C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS -1°C, 14°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 10°C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 7°C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 11°C, 27°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 14°C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 12°C, 25°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 19°C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu 4 ila 6, ilk saatlerde 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta Karadeniz 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatı, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğu, batısı kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, bugün ilk saatlerde 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU
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