18 Mayıs 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Pençe-Kaplan'dan acı haber! Erzurum’a şehit ateşi düştü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 17.05.2024 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
ABONE OL
Pençe-Kaplan’dan acı haber! Erzurum’a şehit ateşi düştü

Son dakika haberi.. Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Harekatı’nda görevli, Erzurumlu Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'nın mühimmat patlaması sonucu şehit düştüğünü açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, silah kazası sonucu Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'nın şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ''Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kaplan Harekatı'ndan acı haber geldi. Bölgede görev yapan Erzurum doğumlu Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala bugün saat 17.00 sıralarında mevzide mühimmat patlaması sonucu şehit oldu.'' ifadeleri kullanıldı.

Şehidin acı haberi Erzurum'un Hınıs ilçesine bağlı Bellitaş Mahallesi'nde yaşayan baba evine gitti.

Bölgede görev yapan 26 yaşındaki Erzurum doğumlu Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala bugün saat 17.00 sıralarında mevzide mühimmat patlaması sonucu şehit oldu. Şehidin acı haberi Erzurum'un Hınıs ilçesine bağlı Bellitaş Mahallesi'nde yaşayan baba evine ateş gibi düştü.

Erzurum Valiliği de, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'ya rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör