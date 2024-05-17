Pençe-Kaplan'dan acı haber! Erzurum’a şehit ateşi düştü
Son dakika haberi.. Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Harekatı’nda görevli, Erzurumlu Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'nın mühimmat patlaması sonucu şehit düştüğünü açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, silah kazası sonucu Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'nın şehit olduğunu bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ''Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kaplan Harekatı'ndan acı haber geldi. Bölgede görev yapan Erzurum doğumlu Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala bugün saat 17.00 sıralarında mevzide mühimmat patlaması sonucu şehit oldu.'' ifadeleri kullanıldı.
Şehidin acı haberi Erzurum'un Hınıs ilçesine bağlı Bellitaş Mahallesi'nde yaşayan baba evine gitti.
Bölgede görev yapan 26 yaşındaki Erzurum doğumlu Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala bugün saat 17.00 sıralarında mevzide mühimmat patlaması sonucu şehit oldu. Şehidin acı haberi Erzurum'un Hınıs ilçesine bağlı Bellitaş Mahallesi'nde yaşayan baba evine ateş gibi düştü.
Erzurum Valiliği de, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'ya rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 19 Mayıs'ta 43 savaş gemisi ziyarete açılıyor! Hangi gemiler, saat kaçta ziyarete açık olacak? Türk Yıldızları, SOLOTÜRK gösteri detayları
- Soyuculuk yaparak asgari ücretin 4 katını kazanıyorlar! Bu mesleği kimse bilmiyor
- Bursluluk sınavı için kaç net kaç puan gerekli? 2024 İOKBS Bursluluk parası ne kadar, kaç TL? İlk ödeme tarihi...
- Sirkeyle temizlik yapanlara kötü haber! Yararlı sanıyorduk ama...
- İbn-i Sina reçeteyi kesti: Kan şekeriniz yerle yeksan olacak! Tek bardağı asırlık deva
- Kedilerin dışkılarını kuma bu yüzden gömüyor! Herkes temizlik sanıyor ama sebebi sizsiniz
- Bu haftaki Cuma Hutbesi tam metni PDF oku || 17 Mayıs Cuma hutbesinin konusu ne?
- Emeklilere maaş müjdesi saat 07.15'te geldi! EYT, SSK, Bağ-Kur'lunun hesabına yattı: 10.150, 12.550, 15.250 TL...
- ÖGG sınav sonuçları sorgulama 2024 | EGM 108. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı?
- Bursluluk sınav sonuç ekranı | MEB İOKBS (PYBS) 2024 sonuçları açıklandı! 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara…
- Asgari ücretin 1 2 3 değil tam 4 katını kazanıyorlar! Yeşil elmas Türkiye’de gelir kapısı oldu
- Dünyanın en ölümcül maddesi: Çernobil sonrası ortaya çıktı! Sakın bakmayın 2 gün içinde...