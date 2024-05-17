Windows 11’e Reklam Geldi! Kullanıcılar yeni uygulamayı tepki yağmuruna tuttu!

Sonuç

Microsoft'un bu hamlesi, Windows 11 kullanıcılarının tepkisini çekiyor. Reklam uygulamaların kapatılabilmesi bir nebze olsun rahatlatıcı olsa da, Windows'un geleceği hakkında endişeler de artıyor. Gelecekte bizi neler bekliyor, Microsoft'un planlarını zaman gösterecek.