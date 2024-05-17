Windows 11'e Reklam Geldi! Kullanıcılar yeni uygulamayı tepki yağmuruna tuttu!
Microsoft, Windows 11'in Başlat menüsüne reklam uygulamalar ekledi. Bu değişiklik, birçok kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı. Başlat menüsünde reklam görmekten rahatsız olan kullanıcılar, Microsoft'a tepki gösteriyor.
Microsoft, Mayıs ayının güncelleme paketiyle Windows 11'e yeni bir özellik ekledi: Başlat menüsünde reklam uygulamalar. Bu değişiklik, birçok kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı.
Değişiklik Ne?
KB5037771 güncellemesiyle birlikte Windows 11'in 22H2 ve 23H2 sürümlerinde Başlat menüsünde "Önerilenler" adında yeni bir bölüm yer aldı. Bu bölümde, Microsoft Store'da bulunan ve Microsoft'a göre kullanıcıların ilgisini çekebilecek uygulamaların reklamları gösteriliyor.
Kullanıcı Tepkileri
Microsoft, bu değişikliğin kullanıcıların yeni uygulamaları keşfetmelerine yardımcı olacağını savunuyor. Ancak birçok kullanıcı, işletim sisteminde reklam gösterilmesine karşı çıkıyor. Geçtiğimiz ay Insider sürümlerinde test edilen bu özellik, o zaman da olumsuz geri bildirimler almıştı.
Reklamı Kapatmak Mümkün mü?
Neyse ki, Başlat menüsündeki reklamları kapatmak mümkün. Ayarlar uygulamasına gidip "Kişiselleştirme" ve "Başlat menüsü"ne giderek "Önerileri göster" seçeneğini kapatabilirsiniz.
Windows 12'de Abonelik Modeli mi Geliyor?
Bu değişiklik, Windows'un abonelik tabanlı bir modele geçeceğine dair söylentileri de beraberinde getiriyor. Bazı kullanıcılar, Microsoft'un Windows 12 ile kullanıcılardan aylık lisans ücreti talep edebileceğini düşünüyor.
Sonuç
Microsoft'un bu hamlesi, Windows 11 kullanıcılarının tepkisini çekiyor. Reklam uygulamaların kapatılabilmesi bir nebze olsun rahatlatıcı olsa da, Windows'un geleceği hakkında endişeler de artıyor. Gelecekte bizi neler bekliyor, Microsoft'un planlarını zaman gösterecek.
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