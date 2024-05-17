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Katil İsrail Batı Şeria'yı havadan vurdu!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2024 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
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Katil İsrail Batı Şeria’yı havadan vurdu!

Son dakika... Katil İsrail Batı Şeria'yı havadan vurdu. Terör devletinin savaş uçakları Cenin'de hava saldırısı düzenledi.

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