Sahte senetlerle 250 milyonluk vurgun!

Mehmet Nuri Besleyen "Elmadağ Hasanoğlan'da bulunan petrol istasyonuma gelerek benden akaryakıt aldı. Kendisinin emlakçı olduğunu söyleyince bende kendisine benzinlik kurmak için bir arsa aradığımı söyledim. Bana çok düşüyor ben sana ayarlarım dedi. Bir gün yanıma gelerek abi sana arsa buldum dedi. Bana 2,5 milyon değerinde ama sana 1,7 milyon liraya bitiririm dedi. 700 bin lirasını peşin ver arsanın üzerinde haciz var bunları temizleyelim dedi. Geri kalan 1 milyon lirayı da tapuyu alırken öderiz dedi. Ben arsaya bakmadan kendisine 700 bin lirasını verdim. Daha sonra gelip gitmesi devam etti. Benden 1 milyon lira daha isteyerek tabuyu alacağız dedi. Ben daha sonra İbrahim Köşker'i Gölbaşın da araştırdım varlıklı ve iyi bir insan olduklarını öğrenmem üzerine 1 milyon lirayı kendisine verdim. Tapuyu bugün alacak mıyız diye sordum yok abi şimdi almayacak inanmıyorsan ben sana senet vereyim dedi. Bende kabul ettim ve bana 2,5 milyon liralık senedi bana verdi. Gittikten sonra o gün bu gündür beni oyaladı ve bana arsanın tapusunu veya paramı geri iade etmedi" şeklinde ifade verdi.