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Çeçen lider Kadirov’dan ilginç güç gösterisi! “Sağlığı kötü” iddialarına böyle yanıt verdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.05.2024 10:36
Rusya Devlet Başkanı Putin'in yemin töreninde, Kremlin'in basamaklarını çıkmakta güçlük yaşayan çeçen lider Kadirov'dan, sağlığının yerinde olmadığı iddialarına ilginç bir yanıt geldi. Boş vitese alınan bir cipi elleriyle çeken Kadirov, tüm dünyaya "Güçlüyüm" mesajı verdi. İşte sosyal medyada viral olan o anlar...
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