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Emekli maaşları zamları ve randevu sorunu | AK Parti’de milletvekili buluşmaları başladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.05.2024 12:23
AK Parti'de geleneksel milletvekili buluşmaları başladı. İlk buluşmada, seçim sonuçları ve sahada karşılaşılan sorunlar ele alındı. O sorunların başında hastanelerde yaşanan randevu sıkıntısı geliyor.
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