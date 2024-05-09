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Manisa'da 3 çocuk annesi, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 09.05.2024 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
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Manisa’da 3 çocuk annesi, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Turgutlu ilçesinde 3 çocuk annesi Hatice Ebem (39), çıkan tartışmada 48 yaşındaki eşi Mirza Ali Ebem tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi koca Ebem, gözaltına alındı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Selvilitepe Mahallesi Dolunay Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre Mirza Ali Ebem ile eşi Hatice Ebem arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Hatice Ebem, eşinin bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayın ardından, katil zanlısı Ebem, tüfekle havaya ateş etti. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 3 çocuk annesi Hatice Ebem'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Hatice Ebem'in vefat ettiği haberini alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Cinayet şüphelisi Mirza Ali Ebem, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hatice Ebem'in cenazesi, polis ve savcının incelemelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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