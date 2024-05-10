Korhan Berzeg öldürüldü mü? 42 plakalı araç gizemi çözülüyor: Yetkililerden açıklama geldi

Dünyaca ünlü ekonomist Korhan Berzeg, Balıkesir Gönen'deki yazlık evinden 17 Haziran'da köpeği Tina ile ayrıldı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Yapılan tüm arama çalışmalarına rağmen, ünlü ekonomist Korhan Berzeg'in izine rastlanmadı. Berzeg Ailesi, ekonomistin bulunmasına yardımcı olacak ve yerini ihbar edecek kişilere para ödülü verileceğini açıklasa da hiçbir ihbarın gelmeyişi kafaları karıştırdı.