10 Mayıs 2024, Cuma
Korhan Berzeg öldürüldü mü? 42 plakalı araç gizemi çözülüyor: Yetkililerden açıklama geldi
Ünlü ekonomist Korhan Berzeg'in kaybından 312 gün sonra kemik parçaları bulunmuştu. Sır ölümün arkasında cinayet mi yoksa vahşi bir hayvan saldırısı mı olduğuna ilişkin adli tıp raporlarının ortaya çıkması beklenirken, bir görgü tanığının ortaya attığı iddia kafaları karıştırdı. Görgü tanığı, Berzeg'in kaybolduğu gün 42 plakalı bir aracın bölgede polis ve jandarmaları görünce paniklediğini söyledi. Cinayet iddialarını güçlendiren olayla ilgili yetkililerden açıklama geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 10.05.2024 12:07
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