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Korhan Berzeg öldürüldü mü? 42 plakalı araç gizemi çözülüyor: Yetkililerden açıklama geldi

Ünlü ekonomist Korhan Berzeg'in kaybından 312 gün sonra kemik parçaları bulunmuştu. Sır ölümün arkasında cinayet mi yoksa vahşi bir hayvan saldırısı mı olduğuna ilişkin adli tıp raporlarının ortaya çıkması beklenirken, bir görgü tanığının ortaya attığı iddia kafaları karıştırdı. Görgü tanığı, Berzeg'in kaybolduğu gün 42 plakalı bir aracın bölgede polis ve jandarmaları görünce paniklediğini söyledi. Cinayet iddialarını güçlendiren olayla ilgili yetkililerden açıklama geldi. İşte detaylar...

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2024 12:07
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Korhan Berzeg öldürüldü mü? 42 plakalı araç gizemi çözülüyor: Yetkililerden açıklama geldi

Dünyaca ünlü ekonomist Korhan Berzeg, Balıkesir Gönen'deki yazlık evinden 17 Haziran'da köpeği Tina ile ayrıldı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Yapılan tüm arama çalışmalarına rağmen, ünlü ekonomist Korhan Berzeg'in izine rastlanmadı. Berzeg Ailesi, ekonomistin bulunmasına yardımcı olacak ve yerini ihbar edecek kişilere para ödülü verileceğini açıklasa da hiçbir ihbarın gelmeyişi kafaları karıştırdı.

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Korhan Berzeg öldürüldü mü? 42 plakalı araç gizemi çözülüyor: Yetkililerden açıklama geldi

TİNA 74 GÜN SONRA DÖNDÜ AMA…
Berzeg ile birlikte kaybolan özel eğitimli köpeği Tina'nın 74 gün sonra Gönen'deki yazlık eve dönüşü, umutları yeniden artırdı. Ancak Tina ile yapılan arama çalışmalarından da bir sonuç alınamadı. Korhan Berzeg'in kayboluşundan tam 312 gün sonra dere kenarında bulunan kıyafet parçaları, kimlik, kredi kartına ulaşıldı.

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Korhan Berzeg öldürüldü mü? 42 plakalı araç gizemi çözülüyor: Yetkililerden açıklama geldi

312 GÜN SONRA 4 KEMİK PARÇASI BULUNDU
Eşyaların yanındaki 4 adet kemik parçası, hemen incelemeye alındı. Yapılan DNA analizinde, kemiklerin Korhan Berzeg'e ait olduğu anlaşıldı. Bölgede ekiplerin bir hafta süren çalışmaları sonucu Berzeg'e ait olduğu düşünülen diğer kemiklere ve kafatası kemiğine de ulaşıldı.

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Korhan Berzeg öldürüldü mü? 42 plakalı araç gizemi çözülüyor: Yetkililerden açıklama geldi

42 PLAKALI ARACIN GİZEMİ
Ünlü ekonomistin 312 gün sonra ölü bulunması, kafalarda soru işaretleri bıraktı. Olayın bir vahşi hayvan saldırısı mı yoksa cinayet mi olduğunun, adli tıp incelemesi sonucu kesinlik kazanması beklenirken bir görgü tanığının iddiası kafaları karıştırdı!

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Korhan Berzeg öldürüldü mü? 42 plakalı araç gizemi çözülüyor: Yetkililerden açıklama geldi

Korhan Berzeg'in kaybolduğu gün köy yolunda 42 plakalı araç gördüğünü ve şoförün şüpheli tavırlar sergilediğini söyleyen bir görgü tanığı "Bir arkadaşımızı ziyarete gelmiştik. Korhan Berzeg'in kayboluşundan birkaç saat sonra Berzeg'in evinin önünden geçtik. Jandarma arabası kapının önündeydi. Komutan bekliyordu.