Şehit babasının sesini 22 yaşında ilk kez duydu! Genç kızdan milyonları duygulandıran sözler

Esengül Alkış, oğlundan sonra ikinci çocuğuna hamile olduğunu öğrenince askerde olan eşini arayıp mutlu haberi vermek istedi. Ancak operasyonda olduğu için eşine bir türlü ulaşamadı. Bir gün sonra ise tarihler 6 Mayıs 2002'yi gösterdiğinde Piyade Komando Er Selçuk Alkış Tunceli'de PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olduğu haberi geldi.