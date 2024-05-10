10 Mayıs 2024, Cuma
Şehit babasının sesini 22 yaşında ilk kez duydu! Genç kızdan milyonları duygulandıran sözler
2002 yılında Tunceli'de PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Konyalı Piyade Komando Er Selçuk Alkış'ın kızı Gülnisa Alkış (22), babasının sesini şehadetinin 22. yılında ilk kez duydu. Babasının bir arkadaşının asker eğlencesinde çektiği videoyu bulan Gülnisa Alkış, büyük bir mutluluk yaşadı.
Giriş Tarihi: 10.05.2024 08:53 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 09:02
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