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Şehit babasının sesini 22 yaşında ilk kez duydu! Genç kızdan milyonları duygulandıran sözler

2002 yılında Tunceli'de PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Konyalı Piyade Komando Er Selçuk Alkış'ın kızı Gülnisa Alkış (22), babasının sesini şehadetinin 22. yılında ilk kez duydu. Babasının bir arkadaşının asker eğlencesinde çektiği videoyu bulan Gülnisa Alkış, büyük bir mutluluk yaşadı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2024 08:53 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 09:02
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Şehit babasının sesini 22 yaşında ilk kez duydu! Genç kızdan milyonları duygulandıran sözler

Esengül Alkış, oğlundan sonra ikinci çocuğuna hamile olduğunu öğrenince askerde olan eşini arayıp mutlu haberi vermek istedi. Ancak operasyonda olduğu için eşine bir türlü ulaşamadı. Bir gün sonra ise tarihler 6 Mayıs 2002'yi gösterdiğinde Piyade Komando Er Selçuk Alkış Tunceli'de PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olduğu haberi geldi.

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Şehit babasının sesini 22 yaşında ilk kez duydu! Genç kızdan milyonları duygulandıran sözler

Esengül Alkış şehadet haberinden 7 ay sonrada kızı Gülnisa'yı dünyaya getirdi. Bugün gencecik bir kız olan Gülnisa, babasının kokusunu hissedemeden, sesini duyamadan büyüdü.

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Şehit babasının sesini 22 yaşında ilk kez duydu! Genç kızdan milyonları duygulandıran sözler

22 YIL SONDA ŞEHİT BABASININ SESİNİ DUYDU
Gülnisa Alkış, şehit babasının sene-i devriyesinde hayatının en mutlu haberini aldı.

Babasının yakın bir arkadaşı asker eğlencesi sırasında hep birlikte video çekildiklerini hatırladı. Yapılan araştırmada o eğlenceye ait görüntülerin bulunduğu kasede ulaşıldı.

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Şehit babasının sesini 22 yaşında ilk kez duydu! Genç kızdan milyonları duygulandıran sözler

Babasında yer aldığı görüntülerin kendisine gönderilen Gülnisa hem büyük bir şok hem de büyük bir mutluluk yaşadı. 23 Mayıs 2001 yılında çekilen videoyu izlemeye başlayan Gülnisa gözyaşlarına hakim olamadığını söyledi.

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Şehit babasının sesini 22 yaşında ilk kez duydu! Genç kızdan milyonları duygulandıran sözler

BU MUTLULUK TARİF EDİLEMEZ
Yıllardır babasının fotoğraflarına bakarak büyüdüğünü belirten Gülnisa Alkış, duygularını SABAH'a anlattı.