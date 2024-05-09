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Göçmem kuşlar Amazon Ormanları’ndan taşıyor! Nilüfer çiçeğini koparmanın cezası 387 bin TL

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 09.05.2024 21:34
Çanakkale'de Güney Amerika kıtasında bulunan Amazon Ormanları’ndan gelen göçmen kuşların taşıdığı tohumlarla oluşan Nilüfer çiçeğini koparmanın cezası 387 bin 141 lira. Ayrıntılar A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
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