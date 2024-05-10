Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu İtalya yolcusu! Cimbom 15 milyon euro istiyor





AYRILIĞA SICAK BAKIYOR



Öte yandan haberde, Kerem'in de Galatasaray'da baskıdan bunaldığı ve taraftardan aldığı tepkiler sebebiyle ayrılmaya sıcak baktığı kaydedilirken, yıldız oyuncunun Lazio'nun teklifine sıcak baktığı kaydedildi.



Galatasaray formasıyla 170 resmi maça çıkan 25 yaşındaki milli futbolcu, bu maçlarda 44 gol 39 asistlik performans gösterdi.

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