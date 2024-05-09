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Haberler Galeri 78 yaşındaki Ferdi Tayfur'un asıl mesleğini ilk kez duyan şaşırdı! Şöhret olmadan önce bu işi yapıyormuş...

78 yaşındaki Ferdi Tayfur'un asıl mesleğini ilk kez duyan şaşırdı! Şöhret olmadan önce bu işi yapıyormuş...

Türk sinema tarihinde ve arabesk müzik dünyasında önemli bir yere sahip olan Ferdi Tayfur hakkında ortaya çıkan gerçek, hayranlarını şaşkına çevirdi. Ünlü sanatçının, ün kazanmadan önce icra ettiği meslek, duyanların büyük bir şaşkınlık yaşamasına neden oldu. İşte Ferdi Tayfun'un asıl mesleği...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024 15:27 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 15:27
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78 yaşındaki Ferdi Tayfur’un asıl mesleğini ilk kez duyan şaşırdı! Şöhret olmadan önce bu işi yapıyormuş...

Ferdi Tayfur, sayısız albüm ve filmde rol alarak Türk müziğine ve sinemasına katkıda bulundu.

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78 yaşındaki Ferdi Tayfur’un asıl mesleğini ilk kez duyan şaşırdı! Şöhret olmadan önce bu işi yapıyormuş...

Kendine özgü yorumu ve benzersiz tarzıyla müzik dünyasında iz bırakan usta sanatçı, Türk müziğinin unutulmazları arasında yer alıyor.

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78 yaşındaki Ferdi Tayfur’un asıl mesleğini ilk kez duyan şaşırdı! Şöhret olmadan önce bu işi yapıyormuş...

Usta sanatçı, Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerindeki performanslarıyla da izleyicilerin gönlünde taht kurdu.

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78 yaşındaki Ferdi Tayfur’un asıl mesleğini ilk kez duyan şaşırdı! Şöhret olmadan önce bu işi yapıyormuş...

Tayfur, şimdi ise eski mesleğiyle dikkatleri üzerine çekti. Arabesk müziğin öncülerinden olan Tayfur, müzik kariyerine adım atmadan önce bir traktör şoförüydü. Bu gerçeği duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

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78 yaşındaki Ferdi Tayfur’un asıl mesleğini ilk kez duyan şaşırdı! Şöhret olmadan önce bu işi yapıyormuş...

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlülerin eski meslekleri...