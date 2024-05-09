78 yaşındaki Ferdi Tayfur'un asıl mesleğini ilk kez duyan şaşırdı! Şöhret olmadan önce bu işi yapıyormuş...

Türk sinema tarihinde ve arabesk müzik dünyasında önemli bir yere sahip olan Ferdi Tayfur hakkında ortaya çıkan gerçek, hayranlarını şaşkına çevirdi. Ünlü sanatçının, ün kazanmadan önce icra ettiği meslek, duyanların büyük bir şaşkınlık yaşamasına neden oldu. İşte Ferdi Tayfun'un asıl mesleği...