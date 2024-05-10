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Müge Anlı canlı yayın izle! 10 Mayıs Cuma Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm, ATV YouTube tek parça izle!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2024
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Müge Anlı canlı yayın izle! 10 Mayıs Cuma Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm, ATV YouTube tek parça izle!

Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (9 Mayıs 2024 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

10 MAYIS MÜGE ANLI CANLI YAYIN EKRANI

Aşağıdaki link aracılığıyla ATV'de yayınlanan programı seyredebilir ve güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

MÜGE ANLI CANLI İZLE

MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE

2 KOMŞUNUN SIR KAYBI!

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşanan şüpheli bir kayıp olayı, yakınlarını endişelendirdi. 17 Nisan tarihinde evinden hastaneye gittiği bilinen Nuran Şahin'den bir daha haber alınamadı.

Şahin'in kaybolmasıyla birlikte ise sevgilisi olduğu ortaya çıkan Gökmen Fetullah Kaya da ansızın kayıplara karıştı. Nuran Şahin'İn cinayete kurban gittiği düşünülürken iki sevgili, Müge Anlı ve ekibi tarafından aranıyor.

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