Müge Anlı canlı yayın izle! 10 Mayıs Cuma Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm, ATV YouTube tek parça izle!
Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!
10 MAYIS MÜGE ANLI CANLI YAYIN EKRANI
Aşağıdaki link aracılığıyla ATV'de yayınlanan programı seyredebilir ve güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.
2 KOMŞUNUN SIR KAYBI!
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşanan şüpheli bir kayıp olayı, yakınlarını endişelendirdi. 17 Nisan tarihinde evinden hastaneye gittiği bilinen Nuran Şahin'den bir daha haber alınamadı.
Şahin'in kaybolmasıyla birlikte ise sevgilisi olduğu ortaya çıkan Gökmen Fetullah Kaya da ansızın kayıplara karıştı. Nuran Şahin'İn cinayete kurban gittiği düşünülürken iki sevgili, Müge Anlı ve ekibi tarafından aranıyor.
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