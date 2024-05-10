Müge Anlı canlı yayın izle! 10 Mayıs Cuma Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm, ATV YouTube tek parça izle!

2 KOMŞUNUN SIR KAYBI!

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşanan şüpheli bir kayıp olayı, yakınlarını endişelendirdi. 17 Nisan tarihinde evinden hastaneye gittiği bilinen Nuran Şahin'den bir daha haber alınamadı.

Şahin'in kaybolmasıyla birlikte ise sevgilisi olduğu ortaya çıkan Gökmen Fetullah Kaya da ansızın kayıplara karıştı. Nuran Şahin'İn cinayete kurban gittiği düşünülürken iki sevgili, Müge Anlı ve ekibi tarafından aranıyor.