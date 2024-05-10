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Kayıp vatandaşın cansız bedeni bulundu

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 10.05.2024 12:41
Şırnak merkeze bağlı Güney Çam köyünde 4 gün önce ot toplamak için Kaval Dağı Behra Hınce bölgesine giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan İsmet Bilir’in bu sabah cansız bedenine ulaşıldı.
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