Kolajen deposu besin: Cildi 10 yaş gençleştiriyor!

İşte kolajen üretimini destekleyen ve en çok kolajen içeren bazı besinler:

Balık: Somon, ton balığı ve sardalya gibi yağlı balıklar omega-3 yağ asitleri ile doludur ve kolajen üretimini destekler.

Kırmızı ve Beyaz Et: Özellikle tavuk ve hindi gibi beyaz etler, vücut için gerekli olan amino asitlerin kaynağıdır ve kolajen üretimini teşvik eder.

Yumurta: Yumurta sarısı, vücudun kolajen sentezi için gerekli olan protein, amino asitler ve vitaminler bakımından zengindir.