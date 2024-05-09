Atina’da Türkiye ziyareti heyecanı! Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis: Beklentimiz samimi bir görüşme olmasıdır

SUKUNET DOLU BİR DÖNEM

Türk-Yunan ilişkilerinde her iki ülkenin de temel tezlerinin değişmesine yönelik bir beklenti bulunmadığını belirten Yerapetritis, "Türk-Yunan yakınlaşmasından beklentimiz sükunet dolu bir dönemdir." diye konuştu.

Yerapetritis, Yunanistan'ın bir başka beklentisinin de iki taraf arasında iletişim kanallarının açık kalması olduğunu vurgulayarak, bu şekilde olası krizlerin de önlenebileceğine işaret etti.