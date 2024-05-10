Sırt ağrısından kurtulmak için 5 dakikanızı ayırın!

1. Egzersiz Yapın: Düzenli aerobik egzersizler, sırt ve boyun ağrısının önlenmesinde etkili bir yol olabilir. Yürüyüş, koşu, bisiklet sürme ve yüzme gibi aktiviteler, kan dolaşımını artırarak omurga sağlığını destekler.

2. Fiziksel ve Zihinsel Sağlığınıza Dikkat Edin: Fiziksel rahatlama teknikleri, iyi bir uyku düzeni, sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve stresten uzak durma, sırt ve boyun ağrısını azaltmada önemli rol oynar.