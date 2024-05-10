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UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde finalistler belli oldu!

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 10.05.2024
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UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde finalistler belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçlarının ardından Bayer Leverkusen ve Atalanta, finale çıktı. UEFA Konferans Ligi yarı final rövanş maçında Olympiakos, Aston Villa'yı 2-0 mağlup etti ve finalde Fiorentina'nın rakibi oldu.

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanş maçlarının ardından Atalanta ile Bayer Leverkusen finale yükseldi.



UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanş maçları bu akşam oynandı ve finalistler belli oldu. İlk maçta 1-1 berabere kaldığı Marsilya'yı rövanşta 3-0 mağlup eden İtalyan ekibi Atalanta finale çıktı. Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Ademola Lookman, 52. dakikada Matteo Ruggeri ve 90+5. dakikada El Bilal Toure attı.



NEFES KESEN MAÇTA GÜLEN TARAF BAYER LEVERKUSEN

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında deplasmanda 2-0 yendiği Roma ile evinde 2-2 berabere kalan Leverkusen bir diğer finalist oldu. 43 ve 66. dakikada Leandro Paredes penaltıdan attığı gollerle Roma'yı 2-0 öne geçirdi. Roma'nın umutları 82. dakikada Gianluca Mancini'nin kendi kalesine attığı golle azalırken, 90+7. dakikada Josip Stanisic son sözü söyledi ve mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Böylece Alman ekibi adını finale yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi Finali 23 Mayıs'ta İrlanda'nın başkenti Dublin'de oynanacak.

KONFERANS LİGİ'NDE BEKLENMEDİK SONUÇ

UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde temsilcimiz Fenerbahçe'yi penaltılar sonucunda eleyerek yarı finale kalan Olympiakos, kupanın en güçlü takımı olarak görülen Aston Villa'yı toplamda 6-2'lik skorla geçti.

Böylelikle Yunanistan temsilsici geçtiğimiz gün adını finale yazdıran Fiorentina ile eşleşmiş oldu. Dev final 29 Mayıs 2024 tarihinde Yunanistan'ın Atina şehrindeki Ayasofya Stadyumunda oynanacak.

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