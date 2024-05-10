UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde finalistler belli oldu!





NEFES KESEN MAÇTA GÜLEN TARAF BAYER LEVERKUSEN



UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında deplasmanda 2-0 yendiği Roma ile evinde 2-2 berabere kalan Leverkusen bir diğer finalist oldu. 43 ve 66. dakikada Leandro Paredes penaltıdan attığı gollerle Roma'yı 2-0 öne geçirdi. Roma'nın umutları 82. dakikada Gianluca Mancini'nin kendi kalesine attığı golle azalırken, 90+7. dakikada Josip Stanisic son sözü söyledi ve mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Böylece Alman ekibi adını finale yazdırdı.



UEFA Avrupa Ligi Finali 23 Mayıs'ta İrlanda'nın başkenti Dublin'de oynanacak.