10 Mayıs 2024, Cuma
O Ses Türkiye'nin eski yarışmacısı Eurovision'a katıldı! Hadise'den dikkat çeken paylaşım...
O Ses Türkiye yarışmacılarından biri olan Nutsa Buzaladze, Hadise'nin takımında yer alıyordu. 2015 yılında katıldığı yarışmada finale kalmadan elenen Nutsa, kariyerinde yükselişe geçti. O Ses Türkiye'den sonra soluğu Eurovision'da alan ünlü isme eski takım kaptanı Hadise'den destek gecikmedi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 10.05.2024 11:44 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 11:48
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