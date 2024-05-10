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Haberler Galeri O Ses Türkiye'nin eski yarışmacısı Eurovision'a katıldı! Hadise'den dikkat çeken paylaşım...

O Ses Türkiye'nin eski yarışmacısı Eurovision'a katıldı! Hadise'den dikkat çeken paylaşım...

O Ses Türkiye yarışmacılarından biri olan Nutsa Buzaladze, Hadise'nin takımında yer alıyordu. 2015 yılında katıldığı yarışmada finale kalmadan elenen Nutsa, kariyerinde yükselişe geçti. O Ses Türkiye'den sonra soluğu Eurovision'da alan ünlü isme eski takım kaptanı Hadise'den destek gecikmedi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2024 11:44 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 11:48
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O Ses Türkiye’nin eski yarışmacısı Eurovision’a katıldı! Hadise’den dikkat çeken paylaşım...

Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen O Ses Türkiye'nin eski yarışmacısı Nutsa Buzaladze, Hadise'nin takımında yer almıştı.

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O Ses Türkiye’nin eski yarışmacısı Eurovision’a katıldı! Hadise’den dikkat çeken paylaşım...

Nutra, 2015 yılında katıldığı yarışmada finale gidemeden elenmişti.

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O Ses Türkiye’nin eski yarışmacısı Eurovision’a katıldı! Hadise’den dikkat çeken paylaşım...

Hadise'yle düet yapıp onun takımına giren Nutsa yarışmadan uzun bir süre sonra Eurovision'da ortaya çıktı.

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O Ses Türkiye’nin eski yarışmacısı Eurovision’a katıldı! Hadise’den dikkat çeken paylaşım...

2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Gürcistan'ı temsil edecek olan Nutsa'ya en büyük destek eski takım kaptanı Hadise'den geldi.

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O Ses Türkiye’nin eski yarışmacısı Eurovision’a katıldı! Hadise’den dikkat çeken paylaşım...

Hadise, Eurovision'da 11 numarada yer alan ve "Firefighter" adlı şarkısını seslendiren Nutsa'nın performansını sosyal medya hesabından paylaştı.