O Ses Türkiye'nin eski yarışmacısı Eurovision'a katıldı! Hadise'den dikkat çeken paylaşım...

O Ses Türkiye yarışmacılarından biri olan Nutsa Buzaladze, Hadise'nin takımında yer alıyordu. 2015 yılında katıldığı yarışmada finale kalmadan elenen Nutsa, kariyerinde yükselişe geçti. O Ses Türkiye'den sonra soluğu Eurovision'da alan ünlü isme eski takım kaptanı Hadise'den destek gecikmedi. İşte detaylar...