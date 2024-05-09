Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar ’Türkiye Avrupa’da ilk sıralarda’ diyerek duyurdu: Hidro, rüzgar, güneş ve jeotermal enerji...

"TÜRKİYE İLE ABD ARASINDAKİ LNG İŞBİRLİĞİ, CİDDİ BÜYÜME POTANSİYELİ TAŞIYOR"

Bayraktar, Türkiye'nin ABD ile LNG ticaretinin arttığına işaret ederek, "ABD, şu anda 2'nci büyük LNG tedarikçimiz konumunda. Türkiye ile ABD arasındaki LNG işbirliğinin ciddi bir büyüme potansiyeli taşıdığına ve artan hacimlerin, Türkiye'nin ve bölgenin arz güvenliğine katkı sağlayacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Enerji ve doğal kaynakların, dünyadaki birçok çatışmanın ana kaynağını oluşturduğuna işaret eden Bayraktar, sürdürülebilir şekilde uygun fiyatlı ve güvenilir enerji tedarikinin özellikle ithalata bağımlı ülkeler için her gün bir zorluk haline geldiğini vurguladı.

Bayraktar, enerji sektöründeki iklim değişikliği, tedarik zinciri sorunları, yüksek enerji ve emtia fiyatları, jeopolitik riskler ve bölgesel çatışmalar gibi güncel risklere dikkati çekerek, küresel ekonominin karbondan arındırılmasının yolunun politikalardaki köklü değişikliklerden ve önemli miktarda yatırım yapmaktan geçtiğini kaydetti.

Türkiye'nin enerji talebinin arttığını ve ülkenin enerjide ithalata bağımlı olduğunu söyleyen Bayraktar, "Bu iki büyük zorluk arasında özgün bir enerji dönüşümü stratejisi geliştirmeye çalışıyoruz." dedi.

Bayraktar, Türkiye'nin uzun vadeli enerji planının yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, nükleer, doğal gaz, hidrojen ve madencilik olduğunu belirterek, bu alanlara yatırım çekmek için güçlü enerji altyapısı, rekabetçi enerji piyasası ve dijitalleşmenin önemini vurguladı.