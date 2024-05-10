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İngiliz sunucusu İsrailli sözcüye tepki gösterdi! “Kaç sivil öldürdünüz?” sorusunda yanıt veremedi

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.05.2024 12:29
Programında çeşitli konuklar ağırlayan İngiliz gazeteci Morgan,bu kez İsrail başbakanlık sözcüsü Avi Hyman'ı ağırladı. Morgan, İsrailli sözcüye kaç sivilin öldürüldüğünü sorduğunda ise Hyman kaçamak yanıtlar vermekle yetindi.
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