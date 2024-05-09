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CHP'de akraba atamaları tam gaz! Fondaş Saymaz canlı yayında itiraf etti: Bozbey baldızını da müdür yapmış

Giriş Tarihi: 09.05.2024 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
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CHP’de akraba atamaları tam gaz! Fondaş Saymaz canlı yayında itiraf etti: Bozbey baldızını da müdür yapmış

Bursa'da akrabalarını Büyükşehir Belediyesinde makam sahibi yapan CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in bir skandalı daha ortaya çıktı. Yeğeni Furkan Bozbey'i Büyükşehir şirketlerinden biri olan BURKENT'in başına getiren Bozbey'i CHP fondayı İsmail Saymaz canlı yayında patlattı. Saymaz, Bozbey'in daha önce de baldızını Nilüfer Belediyesi'ne müdür yaptığını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yeğeni Furkan Bozbey'i belediye şirketine başkan olarak atadığı ortaya çıkmış, skandal olay büyük tepkilere neden olmuştu.

SKANDALDA YENİ PERDE

CHP fondaşı İsmail Saymaz katıldığı canlı yayında, CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in geçmişte de benzer vukuatları olduğunu açıkladı.

"BALDIZINI DAHA ÖNCE NİLÜFER BELEDİYESİ'NDE MÜDÜR YAPMIŞ"

"Baldızını daha önce Nilüfer Belediyesi'nde müdür yapmış" diyen Saymaz, "Nilüfer'de atadığında engellenememiş, şimdi buraya atamış. Şimdi oturup tek tek, isim isim söyleyemem ama baldızı dışında başka yakınlarını da atadığı iddia ediliyor" diye konuştu.

YEĞENİ FURKAN BOZBEY'İ BURKENT'TE BAŞKAN YAPTI

Bozbey, yeğeni Furkan Bozbey'i Bursa Kent Yapı İmar Bilişim Enerji'ye (BURKENT) yönetim kurulu başkanı olarak atamıştı.

Atama Yeğen Bozbey'in sosyal medya hesabınai "BURKENT Yönetim Kurulu Başkanı" notunu düşmesiyle ortaya çıkmıştı. Furkan Bozbey tepkiler sonrası ifadeyi silmişti.

BOZBEY ATAMAYI SAVUNDU: BU GENÇLER HİÇ Mİ ÇALIŞMAYACAK

CHP'li Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yeğeni Furkan Bozbey'i başkanlığa atamasını savundu. Bozbey, "Bu gençler hiç mi çalışmayacak?" dedi.

CHP Yandaşı Sözcü'ye konuşan Bozbey şunları söyledi:

"Bu şirketler hakikaten sıkıntıların olduğu şirketler. Furkan Bozbey'in, yeğenimin soyadından kaynaklı sorun çıkıyor. İTÜ mimarlık mezunu genç biri. Bu işi bilen, şirketleri denetlerken güveneceğimiz biri. Zaten bu insanlardan oluşturuyoruz yönetimleri. Bu şirketlerin incelenmesi lazım, onun için de güvendiğimiz insanlar olması lazım. Soyisminin Bozbey olması, bu gençlerin orada değerlendirilmesinin önüne geçmemeli. Yeter ki liyakati olsun. Furkan Bozbey benim kardeşimin oğlu. 4-5 yıldır mimarlık yapıyor. 27-28 yaşında. Genç biri. Bir de gençleri siyasete kazandırmamız lazım. Daha işlemler dahi bitmedi. Bunun tartışılmaya açılmasını, gündem olmasını maksatlı buluyorum. İnsan üzülüyor. Bu gençler hiç mi çalışmayacak?"

YALANININ BELGESİ ORTAYA ÇIKTI!

Konuya ilişkin daha sonra bir açıklama daha yapan Bozbey, "Biz böyle bir şeyi düşündük. Ancak hayata geçirmedik. Böyle bir atama olmayacak" iddiasında bulundu.

Ancak Mustafa Bozbey'in "olmayacak" açıklamasının aksine 3 Mayıs günü yeğeninin atamasını yaptığı ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KİLİTLEDİ

Diğer yandan sosyal medya hesaplarının biyografisinde kendisini BURKENT'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak tanıtan Furkan Bozbey de, biyografisini silerek sosyal medya hesaplarını kilitledi.

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