DEM'li vekilden hemşireye skandal hareket! İşte yaşanan krizin perde arkası: "Barbar ailelerin" çocukları koruyor sizi

HEMŞİRE KONUŞTU

O hemşire Sabah'a konuştu. İsmini vermek istemeyen hemşire, "Göğüs ağrısı şikayetiyle 70 yaşlarındaki bir kadının 6 Mayıs'ta hastaneye girişi yapıldı. Sonradan milletvekili olduğunu öğrendiğim Perihan hanım yaşlı kadına 'Anne' diye hitap ediyordu. Ben de annesi olduğunu düşündüm. Hastanın tansiyonunu ölçerken bana 'hanımefendi elinizdekini bırakın, gidin' dedi. Ben de 'istemiyor' demek ki diyerek odadan ayrıldım. Sonra diğer çalışanlar Perihan hanımın yanına giderek nedenini sordu. 'Faşist olduğu için istemiyorum' demiş. 'Neden böyle düşündünüz?' diye sorduklarında ise 'isminden dolayı' demiş" diye konuştu.

O BARBAR AİLELERİN ÇOCUKLARI SİZİ KORUYOR

Olayın tüm detaylarıyla anlatan hemşire, "Daha sonra hastanedeyken ikimiz arasında ters bakışmalar oldu. Hastaneden çıkışta da 'barbar ailelerin barbar çocuklarını burada tutmayın' dedi. Ben de dayanamadım 'o barbar ailelerin çocukları sizi koruyor' dedim. Bana karşı ırkçı davrandığı için tepki gösterdim. Hastaneye giriş kaydının olmadığını söylemiş. Ziyaretçilerin kaydı yapılmıyor zaten. Sadece refakatçilerin kaydı yapılıyor" dedi.