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DEM'li vekilden hemşireye skandal hareket! İşte yaşanan krizin perde arkası: "Barbar ailelerin" çocukları koruyor sizi

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2024 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
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DEM’li vekilden hemşireye skandal hareket! İşte yaşanan krizin perde arkası: Barbar ailelerin çocukları koruyor sizi

İzmir'deki özel hastaneye tedavi için 'anne' diye hitap ettiği yakınını getiren DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca'nın eski bir Türk ismine sahip kadın hemşireyi kovdurmak istediği iddia edildi. Koca bu iddiaları reddederken, hastaneye giriş kaydının olmadığını, annesini 2016'da kaybettiğini söyledi. Tehdit edilen o hemşire konuştu. Hemşire, "Bana karşı ırkçı davrandığı için tepki gösterdim. Hastaneye giriş kaydının olmadığını söylemiş. Ziyaretçilerin kaydı yapılmıyor zaten. Sadece refakatçilerin kaydı yapılıyor" şeklinde konuştu.

İzmir'deki bir özel hastanede önceki gün DEM Milletvekili Perihan Koca ile hemşire arasında bir gerginlik yaşandı. DEM Milletvekili Koca'nın kadın hemşireyi eski bir Türk ismine sahip olduğu için hastane odasından kovduğu ve daha sonra hastane müdürüne gidip hemşirenin kovulmasını istediği öne sürüldü.

İddiaya göre, DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, İzmir'deki özel hastaneye 'anne' diye hitap ettiği bir yakınını tedavi için getirdi.

Kadın hemşire hastayla ilgilenirken DEM milletvekili Perihan Koca hemşire hanımın ismini görünce tepki gösterdi. Perihan Koca, eski bir Türk ismine sahip hemşireye "Derhal bırak çık odadan" diyerek kovdu.

İDDİALARI REDDETTİ

DEM Partili Perihan Koca, bu iddiaları sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada reddederken, hastaneye giriş kaydının olmadığını, annesini 2016'da kaybettiğini söyledi.

HEMŞİRE KONUŞTU

O hemşire Sabah'a konuştu. İsmini vermek istemeyen hemşire, "Göğüs ağrısı şikayetiyle 70 yaşlarındaki bir kadının 6 Mayıs'ta hastaneye girişi yapıldı. Sonradan milletvekili olduğunu öğrendiğim Perihan hanım yaşlı kadına 'Anne' diye hitap ediyordu. Ben de annesi olduğunu düşündüm. Hastanın tansiyonunu ölçerken bana 'hanımefendi elinizdekini bırakın, gidin' dedi. Ben de 'istemiyor' demek ki diyerek odadan ayrıldım. Sonra diğer çalışanlar Perihan hanımın yanına giderek nedenini sordu. 'Faşist olduğu için istemiyorum' demiş. 'Neden böyle düşündünüz?' diye sorduklarında ise 'isminden dolayı' demiş" diye konuştu.

O BARBAR AİLELERİN ÇOCUKLARI SİZİ KORUYOR

Olayın tüm detaylarıyla anlatan hemşire, "Daha sonra hastanedeyken ikimiz arasında ters bakışmalar oldu. Hastaneden çıkışta da 'barbar ailelerin barbar çocuklarını burada tutmayın' dedi. Ben de dayanamadım 'o barbar ailelerin çocukları sizi koruyor' dedim. Bana karşı ırkçı davrandığı için tepki gösterdim. Hastaneye giriş kaydının olmadığını söylemiş. Ziyaretçilerin kaydı yapılmıyor zaten. Sadece refakatçilerin kaydı yapılıyor" dedi.

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