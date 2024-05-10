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Gazze eylemlerine katılan engelli gence kelepçeli gözaltı! ABD'de utandıran olay

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2024
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Gazze eylemlerine katılan engelli gence kelepçeli gözaltı! ABD’de utandıran olay

ABD'de George Washington Üniversitesi'nde Filistin'e destek gösterilerine sert müdahalede bulunan polis, tekerlekli sandalyede bulunan engelli bir genciyi gözaltına aldı. Gencin ellerine plastik kelepçe takıldı.

Dünyanın dört bir yanındaki üniversite öğrencileri, Columbia Üniversitesi'nde başlayan gösterilere destek vermek ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla kampüslerinde toplanıyor.

Filistin'e destek veren öğrenciler polislerin sert müdahaleleriyle karşılaşırken, dün George Washington Üniversitesi'nde olaylar çıktı.

Öğrenciler, bir yandan İsrail'i protesto ederken diğer yandan da ABD polisinin sert müdahalesine karşı direndi.

Engelli öğrenciyi gözaltına aldılar: Plastik kelepçe bile taktılar...

Çok sayıda öğrencinin gözaltına alındığı üniversiteden yansıyan bir kare ise dikkatlerden kaçmadı.

ABD polisinin, tekerlekli sandalyede bulunan engelli bir genciyi gözaltına aldığı görüldü.

Bedensel engelli gencin gözaltına alınırken ellerine plastik kelepçe takılması ise bu kadar da olmaz dedirtti.

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