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Terör örgütüne 11 ilde Bozdoğan darbesi! İnleri imha edildi

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2024 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
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Terör örgütüne 11 ilde Bozdoğan darbesi! İnleri imha edildi

Son dakika haberine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde eş zamanlı olarak bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen "Bozdoğan-37" operasyonlarında toplam 92 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini duyurdu.

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