08 Mayıs 2024, Çarşamba
İnci Taneleri'nin Azem'i Yılmaz Erdoğan'ın kardeşi de oyuncu çıktı! Bakın dizide hangi roldeymiş...
Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan İnci Taneleri dizisi, konusu ve oyuncularıyla adından söz ettiriyor. Kadrosunda Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi isimleri buluşturan dizide Azem Karakterine hayata veren Yılmaz Erdoğan hakkında şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Usta oyuncunun kardeşiyle aynı dizide olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Yılmaz Erdoğan'ın kardeşi...
Giriş Tarihi: 08.05.2024 14:01
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