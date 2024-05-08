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Haberler Galeri İnci Taneleri'nin Azem'i Yılmaz Erdoğan'ın kardeşi de oyuncu çıktı! Bakın dizide hangi roldeymiş...

İnci Taneleri'nin Azem'i Yılmaz Erdoğan'ın kardeşi de oyuncu çıktı! Bakın dizide hangi roldeymiş...

Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan İnci Taneleri dizisi, konusu ve oyuncularıyla adından söz ettiriyor. Kadrosunda Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi isimleri buluşturan dizide Azem Karakterine hayata veren Yılmaz Erdoğan hakkında şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Usta oyuncunun kardeşiyle aynı dizide olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Yılmaz Erdoğan'ın kardeşi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2024 14:01
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İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın kardeşi de oyuncu çıktı! Bakın dizide hangi roldeymiş...

Uzun bir aradan sonra kameralar karşısına geçen Yılmaz Erdoğan, kaleminden çıkan İnci Taneleri'nde başrolü üstleniyor.

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İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın kardeşi de oyuncu çıktı! Bakın dizide hangi roldeymiş...

Başrollerinde Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi isimleri buluşturan dizi oyuncularıyla da sık sık gündemde...

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İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın kardeşi de oyuncu çıktı! Bakın dizide hangi roldeymiş...

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiren Erdoğan'ın ailesi merak edildi.

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İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın kardeşi de oyuncu çıktı! Bakın dizide hangi roldeymiş...

Özellikle kardeşinin kim olduğunu duyanlar şaştı kaldı. Dizideki bir oyuncu meğer Yılmaz Erdoğan'ın gerçek hayattaki kardeşiymiş! İşte Yılmaz Erdoğan başta olmak üzere ünlülerin kardeşleri...

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İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın kardeşi de oyuncu çıktı! Bakın dizide hangi roldeymiş...

EDA ECE'NİN KARDEŞLERİ