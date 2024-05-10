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Villa soruşturması tamamlandı! 23 şüpheliye dava açıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.05.2024 12:26
Büyükçekmece Belediyesi'nin temelsiz 144 villasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Aralarında Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın da bulunduğu 23 şüpheli hakkında 5 ayrı suçtan dava açıldı.
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