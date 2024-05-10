Okul müdürünü öldüren katil öğrenci hakkında yeni detaylar! 1 yılda 3 kez okul değiştirdi! Bahçedeki çardağı ve ağaçları yaktı...
Eyüpsultan'da Irak uyruklu Y.K'nın okuduğu liseden atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'ı vurarak öldürmesine yönelik yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Yapılan incelemeler sonucu Y.K'nın bir sene içinde 3 kez okul değiştirdiği öğrenilirken okul bahçesinde çocukların dinlenmesi için yapılan çardağı ve ağaçları yaktığı da tespit edildi. İşte detaylar...
Eyüpsultan'da 7 Mayıs'ta meydana gelen olayda iddiaya göre yabancı uyruklu öğrenci Y.K. (17), okuduğu özel liseden atılmasından sorumlu tuttuğu ve aralarında geçen tartışma dolayısıyla husumet beslediği okul müdürü İbrahim Oktugan'ı odasında silahla vurarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Oktugan hayatını kaybederken, olayın ardından yakalanan Y.K. gözaltına alındı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan suça sürüklenen çocuk Y.K., Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada savcılığa ifade veren Y.K., daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2 EL ATEŞ EDEREK ÖLDÜRDÜ
Olaya ilişkin detaylar ise savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı. Sevk yazısında, Y.K.'nın okuldan ilişiğinin kesilmesi ve aralarında geçen tartışma nedeniyle Oktugan'a husumet beslediğinin anlaşıldığı, 2023 Aralık ayında gerçekleşen olay sonrasında çocuğun fiilini planladığı şekilde icra ettiği, Y.K.'nın eğitimci Oktugan'ı silahla hayati vücut bölgesine hedef alarak 2 el ateş ettiği ve hayatını kaybetmesine neden olduğu belirtildi.
"BU OLAYDAN DOLAYI YAŞANANLARI KENDİME YEDİREMEDİM''
Öte yandan Y.K.'nın savcılıkta verdiği ifadesi de ortaya çıktı. Y.K.'nın ifadesinde, "2023'ün ilk döneminin ortalarında başka bir okuldan bu özel liseye kayıt oldum. Burada çeşitli sebeplerle hakkımda disiplin cezaları yazıldı, ben imzalamak istemedim. Aralık ayında sınıfımdayken disiplin cezalarından dolayı annemin geldiğini öğrendim. Müdür İbrahim Oktugan'ın odasına gittim, annemle oturuyorlardı. Anneme Arapça bir şeyler söylemek istediğim sırada müdür, 'Burası Türkiye, benim okulumda kimse bu şekilde başka dil konuşamaz' dedi. Aramızda sözlü bir tartışma yaşandı. Annemin üzerine yürümesi üzerine polisi de aradık, daha sonra okulu terk ettik ve olaydan sonra bir daha okula dönmedim. Bizden aldıkları parayı da geri vermediler. Bu olaydan dolayı yaşananları kendime yediremedim'' dedi.
"SABAH ANNEME BÖREK ALACAĞIMI SÖYLEYEREK ÇIKTIM"
Olaydan 1 gün önce aynı okulda okuyan birini gördüğünü ve aralık ayında yaşadığı olayın aklına geldiğini söyleyen Y.K. ifadesinin devamında, ''Tekrar sinir oldum. Müdürün hala okulda olup olmadığını sordum. Hala orada çalıştığını söyleyince 4 Mayıs günü 10 bin lira karşılığında aldığım tabanca ile okula gitmeye karar verdim. Sabah anneme börek alacağımı söyleyerek çıktım, okula gideceğimden kimsenin haberi yoktu. Kapıya geldiğimde selam verdim, bir anda kapı açıldı. Kimseye bir şey söylemeden hızlı bir şekilde müdürün odasına geçtim. Masada oturuyordu, beni görünce ayağa kalktı. Amacım ayaklarından vurmaktı ama bir anda kolunu havaya kaldırınca bana vuracağını düşünerek koluna doğru ateş ettim. 2 mermim vardı, ikisi de karnına geldi. Bana saldıracağını düşünerek ateş ettim. Sonrasında hızlıca odadan çıkıp geldiğim kapıya yöneldim ve silahı yere doğru tutarak 'Peşimden gelmeyin' dedim. Kapıya koşup kapıyı zorladım, açılmayınca birinden açmasını rica ettim. Bir çocuk da kapıyı açtı. Benim amacım öldürmek değildi, dövmekti. Eve geçtim ve börek götürdüm. Üzerimi değiştirdim. Bir süre sonra da silahı ve telefonumu Alibeyköy Barajı'na attım'' ifadelerini kullandı.
1 YILDA 3 OKUL DEĞİŞTİRDİ
Diğer yandan Hürriyet'in haberine göre okul müdürü İbrahim Oktugan'ı öldüren eski öğrencisi Irak asıllı Y.K.'nın geçmişte de disiplin suçlarının kabarık olduğu, gittiği hiçbir yerde barınamayıp bir yıl içinde 3 okul değiştirdiği, bir önceki okulunun çardağını ve ağaçları yaktığı öğrenildi.
17 yaşındaki 12'nci sınıf öğrencisi Y.K'nın okul içindeki disiplin kurallarına aykırı ilk hareketi, Final Akademi Anadolu Lisesi'nden ayrılmasına neden olan suçları değildi. Bu eğitim öğretim yılının başına kadar yine Eyüpsultan'da beş ay önce kapanan bir özel okulda öğrenci olan Y.K buradan Refhan Tümer Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne geçti.
ÇARDAĞI VE BAHÇEDEKİ AĞAÇLARI YAKTI
Eylül ayında okulda sigara içtiği tespit edildi. Aynı gün okul bahçesinde çocukların dinlenmesi için yapılan çardağı ve bahçedeki ağaçları yaktığı iddia edildi. 2 ay sonra da okuldan kendi isteğiyle ayrılarak Eyüpsultan Özel Final Akademi Anadolu Lisesi'ne naklini aldı. Kısa bir süre sonra burada yaptığı davranışlar nedeniyle müdür İbrahim Oktugan'la karşı karşıya geldi.
BAŞKA BİR OKULDA KAYITLIYDI
Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi'nden atılmadığını, başka bir özel okula ailesinin isteğiyle nakil aldırdığını söyleyen yetkililer cinayetin işlendiği günlerde Y.K'nın aslında başka bir özel okulda kayıtlı öğrenci olduğunu belirtti.
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