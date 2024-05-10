Kurtlar Vadisi'nin Elif'i Özgü Namal'ın çocukluk haline bakın! İşte daha önce görmediğiniz fotoğrafları...

Ünlülerin çocukluk halleri zaman zaman merak konusu oluyor. Özellikle Kurtlar Vadisi, Merhamet, Hanımın Çiftliği gibi birçok dizide rol alan ve şimdilerde Özcan Deniz'le kamera karşısına geçen Özgü Namal'ın daha önce kimsenin görmediği fotoğrafı ortaya çıktı. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Özgü Namal'ın çocukluk hali...