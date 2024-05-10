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Kurtlar Vadisi'nin Elif'i Özgü Namal'ın çocukluk haline bakın! İşte daha önce görmediğiniz fotoğrafları...

Ünlülerin çocukluk halleri zaman zaman merak konusu oluyor. Özellikle Kurtlar Vadisi, Merhamet, Hanımın Çiftliği gibi birçok dizide rol alan ve şimdilerde Özcan Deniz'le kamera karşısına geçen Özgü Namal'ın daha önce kimsenin görmediği fotoğrafı ortaya çıktı. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Özgü Namal'ın çocukluk hali...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2024 09:47 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 09:54
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Kurtlar Vadisi’nin Elif’i Özgü Namal’ın çocukluk haline bakın! İşte daha önce görmediğiniz fotoğrafları...

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Elif Eylül karakteriyle tanınan Özgü Namal, eşini kaybetmesinin ardından setlere ara vermişti.

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Kurtlar Vadisi’nin Elif’i Özgü Namal’ın çocukluk haline bakın! İşte daha önce görmediğiniz fotoğrafları...

Anlat İstanbul, Hanımın Çiftliği, Merhamet gibi yapımlarda rol alan Özgü Namal, şimdilerde yeni dizisiyle gündemde.

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Kurtlar Vadisi’nin Elif’i Özgü Namal’ın çocukluk haline bakın! İşte daha önce görmediğiniz fotoğrafları...

Başarılı oyunculuk performansıyla ekranlarda olan 44 yaşındaki güzel oyuncu, çocukluk fotoğraflarıyla gündem oldu.

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Kurtlar Vadisi’nin Elif’i Özgü Namal’ın çocukluk haline bakın! İşte daha önce görmediğiniz fotoğrafları...

İşte Özgü Namal başta olmak üzere ünlülerin çocukluk halleri...

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Kurtlar Vadisi’nin Elif’i Özgü Namal’ın çocukluk haline bakın! İşte daha önce görmediğiniz fotoğrafları...

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