Davaro ve Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeliydi! Pembe Mutlu’yu şimdi tanımak imkansız! Kemal Sunal ile birlikte...

Pembe Mutlu, Kemal Sunal, Adile Naşit, Şener Şen, İlyas Salman gibi isimlerle birçok filmde yer almış ve özellikle Davaro filmi ile hafızalara kazınmıştı. İri gözleri ve sarı saçlarıyla döneminin en güzellerinden biri olan Mutlu, son görüntüsüyle dikkat çekti.