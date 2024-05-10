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Davaro ve Çiçek Abbas'ın paylaşılamayan güzeliydi! Pembe Mutlu'yu şimdi tanımak imkansız! Kemal Sunal ile birlikte...

Yeşilçam'ın en güzel kadın oyuncularından biri olan Pembe Mutlu, son haliyle herkesi şaşırttı. Çiçek Abbas, Davaro, Şalvar Davası, Mavi Mavi gibi birçok başarılı yapımda rol alan Mutlu, değişimiyle gündeme geldi. Ela gözleriyle hayran bırakan oyuncunun son görüntüsü hayranlarını şoke etti. Pembe Mutlu, yıllar içinde bakın nasıl değişmiş...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2024 09:02
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Davaro ve Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeliydi! Pembe Mutlu’yu şimdi tanımak imkansız! Kemal Sunal ile birlikte...

Pembe Mutlu, Kemal Sunal, Adile Naşit, Şener Şen, İlyas Salman gibi isimlerle birçok filmde yer almış ve özellikle Davaro filmi ile hafızalara kazınmıştı. İri gözleri ve sarı saçlarıyla döneminin en güzellerinden biri olan Mutlu, son görüntüsüyle dikkat çekti.

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Davaro ve Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeliydi! Pembe Mutlu’yu şimdi tanımak imkansız! Kemal Sunal ile birlikte...

Bu filmde Cano karakterini canlandıran Pembe Mutlu'nun son halini herkes merak ediyordu. Ekranlardan uzak bir hayat yaşayan oyuncu, yıllar içerisinde öyle bir değişti ki, kimse tanıyamadı.

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Davaro ve Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeliydi! Pembe Mutlu’yu şimdi tanımak imkansız! Kemal Sunal ile birlikte...

DAVARO FİLMİNİN KONUSU

Almanya'ya çalışmaya giden Memo, istediği parayı kazanıp köyüne döner ve sözlüsü Cano'yla evlenmek ister. Memolar'ın kan davalı oldukları Sülo da hapisten çıkarak karısı Ayşo'nun yanına gelir. Bunu duyan Hamo, düğünü durdurur ve oğlu Memo'nun, Sülo'yu öldürmesini ister. Ancak, Memo buna pek yanaşmaz.

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Davaro ve Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeliydi! Pembe Mutlu’yu şimdi tanımak imkansız! Kemal Sunal ile birlikte...

Öldürüleceğini anlayan Sülo, Memo'ya bir teklifte bulunur. Memo'nun kendisini öldürmemesi durumunda köyden uzaklaşacağını söyler. Evlenmek için başka çaresi kalmayan Memo, Sülo'nun planını kabul eder ve köy meydanında Sülo'yu yalandan vurur. Köy halkı da bu numaraya inanır.

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Davaro ve Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeliydi! Pembe Mutlu’yu şimdi tanımak imkansız! Kemal Sunal ile birlikte...

Daha sonra dağdaki bir eşkıyanın yanında tekrar karşılaşan Memo ve Sülo yine birbirine düşer. Eşkıyanın altınlarını gören Sülo'nun iştahı kabarır ve şehirde kalmaktan vazgeçer.