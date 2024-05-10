10 Mayıs 2024, Cuma
Davaro ve Çiçek Abbas'ın paylaşılamayan güzeliydi! Pembe Mutlu'yu şimdi tanımak imkansız! Kemal Sunal ile birlikte...
Yeşilçam'ın en güzel kadın oyuncularından biri olan Pembe Mutlu, son haliyle herkesi şaşırttı. Çiçek Abbas, Davaro, Şalvar Davası, Mavi Mavi gibi birçok başarılı yapımda rol alan Mutlu, değişimiyle gündeme geldi. Ela gözleriyle hayran bırakan oyuncunun son görüntüsü hayranlarını şoke etti. Pembe Mutlu, yıllar içinde bakın nasıl değişmiş...
Giriş Tarihi: 10.05.2024 09:02
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