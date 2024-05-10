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Sınır ötesinde harekat öncesi temizlik! Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 17 terörist öldürüldü

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2024 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
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Sınır ötesinde harekat öncesi temizlik! Suriye ve Irak’ın kuzeyinde 17 terörist öldürüldü

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe Kilit bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 7 PKK/YPG'li teröristin öldürüldüğü duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen toplam 17 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

SINIR HATTINA ASKER, ZAHO'YA ÜSLER
Öte yandan Irak da PKK'ya karşı somut adım attı. İmzalanan 'güvenlik iş birliği' çerçevesinde Irak askerleri 33 yıl sonra sınır hattına konuşlandı. Zaho'ya bağlı köylerde de 2 üssün kurulduğu öğrenildi.

17 terörist etkisiz hale getirildi17 terörist etkisiz hale getirildi 17 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

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