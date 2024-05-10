İstanbul'da ünlü restoranda şoke eden olay! Yemeğin içinden çıkanı görünce inanamadılar! O anlar kayıt altında: Bana mikrop bulaşmış olabilir mi?
İstanbul'da bulunan ünlü restoranlardan birinde skandal bir olay yaşandı. Yedikleri yemeğin içinden sigara izmariti çıkan çift hayatının şokunu yaşadı. Olay sonrası restorantın mutfağına giren çift, gördükleri manzara karşısında ikinci şoku yaşadı. Mutfağın pislik içinde olduğunu iddia ederken, olayla ilgili tutanak tutuldu. Mekan yetkilileri ise "Zararlı alışkanlığı olan çalışanımız yok" diyerek suçlamaları reddetti.
İstanbul'un en ünlü restoranlarından birinde skandal bir olaya imza atıldı. Yemek siparişi veren çift tabakta gördüğü sigara izmaritiyle neye uğradığını şaşırdı. Mutfaktaki yetkililer başta iddiaları reddetse de olayla ilgili tutanak tutuldu. Restorandan kendilerine dönüş olmadığını söyleyen mağdur çift tazminat davası açacaklarını söyledi.
Skandal çok ünlü bir mekanda yaşandı. Çift masaya mantarlı tavuk siparişi verdi. Yemek yerken çatala tuhaf bir cisim takıldı. Çift kısa süre sonra tabaklarında sigara izmariti buldu.
RESTORAN SUÇLAMALARI REDDETTİ
Yemeğinden sigara izmariti çıkan çift restoranın mutfağına durumu bildirdi. Mekanın yetkilileri, 'Zararlı alışkanlığı olan çalışanımız yok' diyerek suçlamaları reddetti. Olayın ardından tutanak tutuldu.
İzmarit mağduru Eray Üner yaşadıklarını, "Yemekten sigara izmariti çıktık, şok olduk. Eşim de şok oldu. Hatta, 'Bana mikrop bulaşmış olabilir mi?' dedi. Mutfağa girince bir daha şok olduk. O kadar kötü, o kadar berbat, pis, kirli... Mutfakta muhtemelen sigara içildiği ve yemeğe düştüğüne inanıyorum." sözleriyle ifade etti.
TAZMİNAT DAVASI AÇACAKLAR
Üner, "'Bizden olamaz' dediler ama düzenlediğimiz tutanakla kabul ettiler." dedi. Restorandan henüz bir dönüş almadıklarını söyleyen Üner, tazminat davası açacaklarını söyledi.
Mutfaktaki yetkililer ise, "İmkanı yok. Mutfakta sigara içme gibi bir lüksümüz yok. Gelen malzemede bir şey vardır yani. Bunu açıklayacak bir durum yok, fotoğraflarını çekip merkezimize ileteceğiz. Sorumluluk kime aitse tutanak tutulacak" açıklamasını yaptı.
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