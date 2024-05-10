Hasan Arat’tan flaş açıklamalar! Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü için sinyali verdi! Nuri Şahin mi, Sergen Yalçın mı?

"YÖNETİM KURULU ÜYELERİM KIYMETLİ, HER BİRİNİ DİNLERİM"

"Bazı hocalar vardı, bizim Alanya maçını seyredince vazgeçti. Bütün bu ortalamaya baktığınızda en iyi ortalamaya Serdar Topraktepe sahip. Fernando Santos'a 'Matematiksel olarak sizi savunabileceğim bir şey yok' dedim. Kalması yönünde oy kullanan kimse yoktu. Benim yönetim kurulu üyelerim kıymetlidir, her birini dinlerim."