Hasan Arat'tan flaş açıklamalar! Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü için sinyali verdi! Nuri Şahin mi, Sergen Yalçın mı?
Fernando Santos'un ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılarda başkan Hasan Arat, flaş açıklamalarda bulundu. Hasan Arat, teknik direktörlük için gündemdeki isimlere yönelik konuştu. Beşiktaş'ın yeni hocası Sergen Yalçın mı, Nuri Şahin mi olacak? İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de beklentilerin altında bir sezon geçiren Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırmayı başardı.
HASAN ARAT'TAN FLAŞ AÇIKLAMALAR
Fernando Santos'un ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılarda başkan Hasan Arat, milyonlarca taraftarın merak ettiği konu hakkında flaş açıklamalarda bulundu.
SERGEN YALÇIN MI, NURİ ŞAHİN Mİ?
Hasan Arat, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada Sergen Yalçın ve Nuri Şahin hakkında konuştu.
"YÖNETİM KURULU ÜYELERİM KIYMETLİ, HER BİRİNİ DİNLERİM"
"Bazı hocalar vardı, bizim Alanya maçını seyredince vazgeçti. Bütün bu ortalamaya baktığınızda en iyi ortalamaya Serdar Topraktepe sahip. Fernando Santos'a 'Matematiksel olarak sizi savunabileceğim bir şey yok' dedim. Kalması yönünde oy kullanan kimse yoktu. Benim yönetim kurulu üyelerim kıymetlidir, her birini dinlerim."
MUÇİ VE SEMİH İÇİN TRANSFER SÖZLERİ
"Muçi'ye çok teklif geliyor, Avrupa Şampiyonası öncesi konuşmayız dedik. Semih için de aynı şeyi söyledik."
SERGIO RAMOS AÇIKLAMASI!
"Transferde tedbirli davranacağız, bonservisi genç oyuncuya vermeyi tercih ederiz, Muçi gibi. Defansta tecrübeli oyuncuya ihtiyacımız var. Ramos'u getiremezsiniz, öyle bir dünya yok. 30 milyon euro'luk oyuncuyu getirecek bütçemiz yok. Takım içi dengeleri de bozar bu."
TEKNİK DİREKTÖR İÇİN SİNYALLERİ VERDİ
"Aynı noktadayım, yeni teknik direktörümüz yüzde 50 ihtimalle Türk, yüzde 50 ihtimalle yabancı olacak. Nuri Şahin, Şenol Güneş ve Sergen Yalçın'ın dışında bir yerli teknik direktör adayımız daha var."
"Sergen Yalçın ve Şenol Güneş, Beşiktaş'ın çok değerli insanları. Ben her iki hocamın da her zaman Beşiktaş'ın gündeminde olacağına inanan bir insanım. Serdar Topraktepe var, önce onunla görüşeceğiz. Her şey olabilir, asla 'asla' demeyeceksin."
"Nuri Şahin bugün Şampiyonlar Ligi finalindeki ilk yardımcı hoca. Hemen gelmek isteyenler var, Solskjaer, van Bronckhorst..."
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