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Şanlıurfa'da kurt çocuklara saldırdı! Dehşet anlarını anlattılar: Isırınca ben de ona vurdum

İHA
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Giriş: 10.05.2024 13:32
Şanlıurfa'da yerleşim yerine inen kurt çocuklara saldırdı. 11 yaşındaki çocuklar yaşadıkları korkunç anları anlattı. Son günlerde vatandaşların bölgede çok sayıda kurt gördüğü belirtildi.
Kurt çocuklara saldırdı! Dehşet anları... KURT ÇOCUKLARA SALDIRDI! DEHŞET ANLARI...

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Kurt çocuklara saldırdı! Dehşet anları...
Kurt çocuklara saldırdı! Dehşet anları...
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