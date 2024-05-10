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Kardeşlerim'de Ömer Süsen’den vazgeçmiyor!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2024 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
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Kardeşlerim’de Ömer Süsen’den vazgeçmiyor!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor. Peki Kardeşlerim 128. bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar...

atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in yeni bölümü için heyecan dorukta. Dizinin takipçileri 128. bölümde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Kardeşlerim 128. bölüm fragmanı ve özeti...

"Küçükken, 'küseceksen oynamayalım' derdik, peki şimdi ne diyelim? 'Gideceksen sevme' mi?"

Polis tarafından gözaltına alınan Aybike ile Yasmin, büyük bir korkuyla karşı karşıya kalırlar.

Duruma hemen müdahale eden Şevval ve Akif, Gökhan'ı gömdükleri yerde büyük bir şaşkınlığa uğrarlar.

Süsen'le ayrılmalarının şokunu yaşayan Ömer'in, kolay kolay vazgeçmeye niyeti yoktur.

Orhan'ın evinden ayrılan Ayten ile Cansu, Orhan'ı kıskandıracak bir yere yerleşirler.

Hamile olduğunu öğrenen Nebahat, durumu Akif'le paylaşıp paylaşmamak arasında kalır.

Ayaz'ın, Cansu'ya karşı beklenmedik hamlesi, Sarp'ın gözünü iyice döndürür.

Ataman Koleji'nde sürpriz bir yarışma düzenlenirken, Tolga'nın taksisiyle pikniğe giden çocukları, dönüş yolunda hiç ummadıkları bir manzara karşılar.

Kardeşlerim, 4. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

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