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Kardeşlerim'de Ömer Süsen’den vazgeçmiyor!

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Giriş: 10.05.2024 12:22
Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor. Peki Kardeşlerim 128. bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar...
Kardeşlerim’de Ömer Süsen’den vazgeçmiyor!
Kardeşlerim'de Ömer Süsen’den vazgeçmiyor!
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