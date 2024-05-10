Kardeşlerim’de Ömer Süsen’den vazgeçmiyor!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor. Peki Kardeşlerim 128. bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar...