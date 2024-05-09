09 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Fahiş fiyatlara geçit yok! TBMM Komisyonu'nda kabul edildi

Fahiş fiyatlara geçit yok! TBMM Komisyonu'nda kabul edildi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 09.05.2024 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
ABONE OL
Fahiş fiyatlara geçit yok! TBMM Komisyonu’nda kabul edildi

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA