Sihirli Annem dizisinin Çilek'i büyüdü, çok değişti! Zeynep Özkaya bakın şimdi ne yapıyor! Son hali...

Sihirli Annem dizisinin Çilek'i, son haliyle görenleri mest etti! 'Çilek' karakteri ile yıldızı parlayan Zeynep Özkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Oyunculuğa aran veren Özkaya, değişimiyle ağızları açık bıraktı. Genç yıldızın son halini görenler, "Bizim Çilek'e ne olmuş" dedi. İşte Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya'nın yıllar içindeki değişimi...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 10.05.2024 10:55 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 11:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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