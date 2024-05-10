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Haberler Galeri Sihirli Annem dizisinin Çilek'i büyüdü, çok değişti! Zeynep Özkaya bakın şimdi ne yapıyor! Son hali...

Sihirli Annem dizisinin Çilek'i büyüdü, çok değişti! Zeynep Özkaya bakın şimdi ne yapıyor! Son hali...

Sihirli Annem dizisinin Çilek'i, son haliyle görenleri mest etti! 'Çilek' karakteri ile yıldızı parlayan Zeynep Özkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Oyunculuğa aran veren Özkaya, değişimiyle ağızları açık bıraktı. Genç yıldızın son halini görenler, "Bizim Çilek'e ne olmuş" dedi. İşte Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya'nın yıllar içindeki değişimi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2024 10:55 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 11:02
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Sihirli Annem dizisinin Çilek’i büyüdü, çok değişti! Zeynep Özkaya bakın şimdi ne yapıyor! Son hali...

İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan, Gizem Güven, Damla Ersubaşı, Buğra Özmüldür ve Defne Joy Foster'ın başrolünde buluştuğu Sihirli Annem dizisi tekrar bölümleriyle hala izleniyor.

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Sihirli Annem dizisinin Çilek’i büyüdü, çok değişti! Zeynep Özkaya bakın şimdi ne yapıyor! Son hali...

Dizinin küçük perisi olan 'Çilek' karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Zeynep Özkaya, son haliyle adından söz ettiriyor...

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Sihirli Annem dizisinin Çilek’i büyüdü, çok değişti! Zeynep Özkaya bakın şimdi ne yapıyor! Son hali...

Son olarak İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği'ni bitiren Zeynep Özkaya, uzun süredir Oğulcan Can ile aşk yaşıyor.

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Sihirli Annem dizisinin Çilek’i büyüdü, çok değişti! Zeynep Özkaya bakın şimdi ne yapıyor! Son hali...

Küçük yaşta oyunculuğa adım atan ve ekranlara ara veren Özkaya, Influencer oldu. Genç yıldız, şimdilerde Instagram ve YouTube videolarıyla karşımıza çıkıyor.

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Sihirli Annem dizisinin Çilek’i büyüdü, çok değişti! Zeynep Özkaya bakın şimdi ne yapıyor! Son hali...

İşte Zeynep Özkaya başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...