Fiat mayıs ayı fiyat listesinde de zam yaptı! 2024 model Egea, Egea Cross, Panda, 500, 500e, 500X zamlı fiyat listesi….

Fiat mayıs ayı fiyat listesinde de 2024 sıfır araç fiyatlarına zam yaptı. Tamamen yenilenen listede paketlere göre değişiklik göstermekle birlikte firma, en çok beğenilen modeli Egea için 30 bin TL'ye varan fiyat artışı uyguladı. İşte 2023 model sıfır Fiat Egea, Egea Cross, Panda, 500, 500e, 500X zamlı fiyat listesi….

FİAT 2024 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİ MAYIS AYI ZAMLI FİYAT LİSTESİ