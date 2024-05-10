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Haberler Galeri Fiat mayıs ayı fiyat listesinde de zam yaptı! 2024 model Egea, Egea Cross, Panda, 500, 500e, 500X zamlı fiyat listesi….

Fiat mayıs ayı fiyat listesinde de zam yaptı! 2024 model Egea, Egea Cross, Panda, 500, 500e, 500X zamlı fiyat listesi….

Fiat 2024 model mayıs ayı sıfır araç fiyatlarını güncelledi. Yeni açıklanan fiyat listesinde firma 31 Mayıs 2024 tarihine kadar geçerli olacak şekilde 30 bin TL'ye varan zam uyguladı. İşte Fiat'ın zamlı 2024 model sıfır araç modellerinin liste fiyatı…

Giriş Tarihi: 10.05.2024 11:20
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Fiat mayıs ayı fiyat listesinde de zam yaptı! 2024 model Egea, Egea Cross, Panda, 500, 500e, 500X zamlı fiyat listesi….

Fiat mayıs ayı fiyat listesinde de 2024 sıfır araç fiyatlarına zam yaptı. Tamamen yenilenen listede paketlere göre değişiklik göstermekle birlikte firma, en çok beğenilen modeli Egea için 30 bin TL'ye varan fiyat artışı uyguladı. İşte 2023 model sıfır Fiat Egea, Egea Cross, Panda, 500, 500e, 500X zamlı fiyat listesi….

FİAT 2024 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİ MAYIS AYI ZAMLI FİYAT LİSTESİ

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Fiat mayıs ayı fiyat listesinde de zam yaptı! 2024 model Egea, Egea Cross, Panda, 500, 500e, 500X zamlı fiyat listesi….

2024 Model Fiat Egea Mayıs Ayı Fiyat Listesi

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Fiat mayıs ayı fiyat listesinde de zam yaptı! 2024 model Egea, Egea Cross, Panda, 500, 500e, 500X zamlı fiyat listesi….

2024 Model Fiat Egea Cross Mayıs Ayı Fiyat Listesi

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Fiat mayıs ayı fiyat listesinde de zam yaptı! 2024 model Egea, Egea Cross, Panda, 500, 500e, 500X zamlı fiyat listesi….

2024 Model Fiat Egea Cross Wagon Mayıs Ayı Fiyat Listesi

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Fiat mayıs ayı fiyat listesinde de zam yaptı! 2024 model Egea, Egea Cross, Panda, 500, 500e, 500X zamlı fiyat listesi….

2023 Model Fiat 500X Mayıs Ayı Fiyat Listesi