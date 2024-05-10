HaberlerGaleriFiat mayıs ayı fiyat listesinde de zam yaptı! 2024 model Egea, Egea Cross, Panda, 500, 500e, 500X zamlı fiyat listesi….
Fiat mayıs ayı fiyat listesinde de zam yaptı! 2024 model Egea, Egea Cross, Panda, 500, 500e, 500X zamlı fiyat listesi….
Fiat 2024 model mayıs ayı sıfır araç fiyatlarını güncelledi. Yeni açıklanan fiyat listesinde firma 31 Mayıs 2024 tarihine kadar geçerli olacak şekilde 30 bin TL'ye varan zam uyguladı. İşte Fiat'ın zamlı 2024 model sıfır araç modellerinin liste fiyatı…