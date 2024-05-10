Milli torpido Akya’nın seri üretimi başladı

Roketsan tarafından geliştirilen Akya Ağır Harp Torpidosu'nun seri üretimine geçildi Türkiye'nin geliştirdiği ilk ağır sınır torpido olan Akya donanmaya da teslim edilmeye başlandı.

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